Bakan Koca 9 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılan koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarında yanında 9 Aralık korona virüs vaka tablosunuda açıkladı.

Bakan Koca toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda vaka sayılarının 5 kat, vefat sayılarının ise yüzde 55 arttığını söyledi.

Aşı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, kademeli olarak 50 milyon doz aşının geleceğini belirtti.

Bakan Koca tarafından açıklanan 9 Aralık korona virüs vaka tablosuna göre bugün hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 204 bini aşarken, test sonucu pozitif çıkan vaka sayımız 31 bin 712 olarak açıklandı. Diğer yandan test sonucu pozitif çıkan 6 bin 213 kişi tedavileri için hastaneye yatırıldı.

Diğer yandan korona virüs hastalığı can almaya devam ediyor. Bu gün hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 217 olarak açıklandı ve toplam vefat sayısı 15 bin 531 oldu.

9 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU