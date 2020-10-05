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Bakan Koca 5 Ekim Covid-19 vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ekim tarihinde elde edilen Covid-19 vaka verilerini açıkladı. Ayrıca Bakan Koca yaptığı açıklamalarında “aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız” dedi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 23:19
Bakan Koca 5 Ekim Covid-19 vaka sayısını açıkladı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saat içinde Türkiye’de tespit edilen Covid-19 vaka sayısını açıkladı. 5 Ekim tarihinde elde edilen Covid-19 verilerine bakıldığında son 24 saat içinde toplam 115 bin 632 test yapıldığı, 1603 kişiye tanı konduğu ve 57 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Elde edilen bu sayılarla birlikte toplam test sayısının 10 milyon 931 bin 917, toplam hasta sayısının 326 bin 46 olduğu ve toplam can kaybının ise 8.498 olduğu aktarıldı.


Şu anda Türkiye’de Covid-19 olduğu tespit edilen 31.178 kişi bulunuyor. Haftalık verilere bakıldığında ise bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2 olduğu, yatak doluluk oranının yüzde 48,6 olduğu ve erişkin yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 68,8 olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıklarken yaptığı açıklamasında ağır hasta sayısının düşme eğiliminde olduğunu söyledi. Koca açıklamasında “Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz” dedi.



Son Güncelleme: 05.10.2020 23:19
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Sağlık BakanlığıKoronavirüsCoronavirusPandemi
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