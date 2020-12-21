Bakan Koca 21 Aralık korona virüs vaka tablosunu duyurdu! Vaka sayısı 20 binin altına indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Aralık tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Son açıklanan resmi rakamlara göre vaka sayısı 20 bini altına düştü.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 196 bin 110 oldu. TEst sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 20 binin altına indi ve 19 bin 103 olarak açıklandı.

Test sonucu pozitif çıkan 3 bin 412 hasta ise hastaneye yatırıldı.

Öte yandan son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 254 oldu ve toplam vefat 18 bin 351 olarak güncellendi.

21 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU