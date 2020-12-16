Bakan Koca 16 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılan korona virüs bilim kurulu toplantısı sonrasında 16 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını paylaştı.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde 205 bin 397 korona virüs testi yapıldı ve 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı.

Test pozitif çıkan kişiler arasından 4 bin 893 kişi ise tedavi edilmek için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı 240 oldu ve toplam vefat 17 bin 121 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada bir süredire günlük hasta sayısının düşüşte olduğu vurguladı ve uzun bir süre sonra iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısını geçtiğini sözlerine ekledi.

16 ARALIK KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU