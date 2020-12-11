Bakan Koca 11 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu!

Sağlık Bakanlığı 11 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın başından bugüne kadar olduğu gibi 11 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Diğer yandan test sonucu pozitif çıkıp, tedavilerine hastanelerde devam edilecek kişi sayısı ise 5 bin 607 olarak belirtildi.
Hayatını kaybeden kişi sayısı ise bugün 226 oldu ve toplam vefat 15 bin 977'e ulaştı.Ayrıca Bakan Koca ağır hasta sayısında ki artışın durağana yaklaştığını vurguladı.
11 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 11.12.2020 20:05