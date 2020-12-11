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Bakan Koca 11 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık tarihli koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 32.106 olurken, 226 kişi hayatını kaybetti

11 Aralık 2020 Cuma 20:05
Bakan Koca 11 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu!
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Sağlık Bakanlığı 11 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın başından bugüne kadar olduğu gibi 11 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca tarafından duyurulan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde Türkiye'deki hastanelerde 208 bin 873 korona virüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 32 bin 106 olarak duyuruldu.

Diğer yandan test sonucu pozitif çıkıp, tedavilerine hastanelerde devam edilecek kişi sayısı ise 5 bin 607 olarak belirtildi.

Hayatını kaybeden kişi sayısı ise bugün 226 oldu ve toplam vefat 15 bin 977'e ulaştı.Ayrıca Bakan Koca ağır hasta sayısında ki artışın durağana yaklaştığını vurguladı.

11 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 11.12.2020 20:05
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11 Aralık Vaka SayılarıBakan Koca
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