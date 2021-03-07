Bakan Koca, 100 bin nüfusta vaka görünme oranları haritasını açıkladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında illerde görülen vakaların artış ve azalışları ile ilgili hazırlanan vaka haritası grafiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Haftalık illerdeki 100.000 nüfus içerisinde vaka görünme oranı en çok artış ve azalan illerin görüldüğü grafikle ilgili Bakan Koca önemli uyarılarda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında son hafta 100.000 nüfus oranında en çok vaka görülen illerin Sinop, Samsun, Amasya, Kilis, ve Edine olduğunu belirtirken en çok vakalarda azalış gösteren illeri de; Ordu, Trabzon, Nevşehir, Bolu ve Karaman olarak açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında birlikte alınan tedbirlere uyularak tüm illeri mavi kategoriye sokmamız gerektiğini ifade etti.