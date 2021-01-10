İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...

Bakan Koca 10 Ocak vaka tablosunu duyurdu! Son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son güncel koronavirüs tablosunu twitter hesabından paylaştı. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 9 bin 138 olurken, 176 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

10 Ocak 2021 Pazar 19:15
Bakan Koca 10 Ocak vaka tablosunu duyurdu! Son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti
Takip Et:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamanın bu haftaki son gününde koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.

Bakan Koca tarafından twitter'da paylaşılan 10 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosuna göre son 24 saat içinde kısıtlama sebebiyle yapılan koronavirüs test sayısı düştü ve 162 bin 786 oldu. Buna bağlı olarak test sonucu pozitif olan kişi sayısı 9 bin 138 olarak açıklandı. Hastalığı ağır geçiren tedavi için hastanelere yatırılan kişi sayısı ise ülke genelinde bin 17 oldu.

Hastalık sebebiyle can kayıpları devam etti ve son açıklanan rakamlar göre ülke genelinde son 24 saat içinde 176 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 22 bin 807 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısındaki düşüşün can kaybınında azaltacağını vurguladı.

10 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bakan Koca10 Ocak Vaka Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altına düştü
9 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ve gen tedavisiyle ilgili açıklama
Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ve gen tedavisiyle ilgili açıklama
Aile içi şiddete neden olan etkenler
Aile içi şiddete neden olan etkenler
Bir ilçede vaka sayısı sıfırlandı
Bir ilçede vaka sayısı sıfırlandı
İstanbul Valisi Yerlikaya, vaka sayılarının düştüğü ilçeleri açıkladı
İstanbul Valisi Yerlikaya, vaka sayılarının düştüğü ilçeleri açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, 4 büyük ildeki vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Koca, 4 büyük ildeki vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Tövbeler Olsun Sena karakterini kim canlandırıyor? Aydan Koptur biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Menajerimi Ara dizisinin Leyla'sı Pınar Ünsal'ın hayat hikayesi!
Kia Ocak 2021 otomobil kampanyaları
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Signal uygulaması nedir, nasıl indirilir ve kullanılır? Signal uygulaması kime ait, hangi ülkenin? Signal özellikleri neler?
Exxen giriş ve üyelik işlemleri Exxen Android ve IOS APK indir
Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı ve yorumu
TRT 1 Tövbeler olsun dizisi ne zaman final yapacak?
Signal nedir? WhatsApp alternativi Signal özellikleri neler? Signal Andoid ve IOS indirme işlemleri
Bekçi alımı olacak mı? 2020 Bekçi alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Bekçilik başvurusu şartları
Prof. Dr. Mustafa Karataş Show Tv’den neden ayrıldı? Hangi kanala geçti?
KPSS 7368 3366 4747 3238 7113 4421 4429 Nitelik kodları nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman sezon finali yapacak? EDHO sezon finali tarihi belli oldu!
Azize ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi ve günü belli oldu
Evde bakım maaşı Ocak 2021 yatan iller hangileri? 10 Ocak 2021 Pazar evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Youtube gibi para kazanılacak siteler hangileridir?
“Gönül Dağı” dizisinde ki merak edilen türkü hangisi? Efkâr türküsü sözleri
Dijital Ehliyet nedir, başvurusu nasıl yapılır? Dijital ehliyet başvuru belgeleri ve fiyatı
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
Survivor 2021 yarışmacısı Barış Özbek kimdir? Barış Özbek'in Kariyeri!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.