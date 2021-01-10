Bakan Koca 10 Ocak vaka tablosunu duyurdu! Son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamanın bu haftaki son gününde koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.

Bakan Koca tarafından twitter'da paylaşılan 10 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosuna göre son 24 saat içinde kısıtlama sebebiyle yapılan koronavirüs test sayısı düştü ve 162 bin 786 oldu. Buna bağlı olarak test sonucu pozitif olan kişi sayısı 9 bin 138 olarak açıklandı. Hastalığı ağır geçiren tedavi için hastanelere yatırılan kişi sayısı ise ülke genelinde bin 17 oldu.

Hastalık sebebiyle can kayıpları devam etti ve son açıklanan rakamlar göre ülke genelinde son 24 saat içinde 176 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 22 bin 807 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısındaki düşüşün can kaybınında azaltacağını vurguladı.

10 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU