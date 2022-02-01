Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılmalıdır?

Bağışıklığımızı kuvvetli tuttuğumuz zaman ,virüslere karşı korunmuş olmaktayız. Bağışıklık sistemini desteklemek için bazı şeyleri yapmak gerekmektedir.

İlk olarak şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmamız gerekmektedir. Şekerli ve işlenmiş gıdalar bağışıklığımızı zayıflatır. Uykumuzu iyi aldığımız zaman bağışıklık sistemimizi desteklemiş oluruz. beslenme şeklinizi uzun aralıklı olacak şekilde ayarlayın. Bağışıklığınızı destekleyecek gıdalar tüketmeye özen gösterin.

Günde 2,5 litreden fazla su içmeye çalışın. Susuz kalmamaya dikkat edin. D vitamini alımına dikkat edin. Düzenli olarak D vitamini aldığınızdan emin olun. Probiyotik ve sindirim emzinleri kullanmaya çalışın. C vitamini ve çinko kullanmaya dikkat edin.

Bu bahsettiğimiz şeylere dikkat ederseniz, bağışıklık sisteminiz güçlenecektir.