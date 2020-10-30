Bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücut direncini arttıran bitki çayları

Koronavirüs salgını ile mücadele ederken bağışıklık sistemini güçlendirmek oldukça önem kazandı. Bağışıklığı güçlü olan kişilerin hastalığı atlatma sürecinin daha kısa olduğu anlaşılırken, birçok kişi çeşitli karışımlar ve bitki çayları tüketmeye başladı.

Bağışıklık sistemini güçlendiren bitki çayları

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en çok tercih edilen yöntem bitki çayları tüketmektir. Pandemi sürecinde büyük önem kazanan bitki çayları, bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve farklı etkileri ile kişileri zinde tutmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bitki çayları şöyle sıralanır;

-Yeşil Çay

Siyah çayın işlenmemiş hali olan yeşil çay, hem sindirim sistemi hem de bağışıklık için oldukça faydalıdır. Düzenli olarak günde 2 fincan yeşil çay tüketmek gerekir.

-Papatya Çayı

Papatya çayı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi vücut için önemli olan beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırmaktadır. Böylece vücudu virüs, bakteri ve mantara gibi bulaşıcı hastalıklardan korumaktadır.

-Kuşbunu Çayı

Kuşbunu çayı içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından oldukça önemlidir. C vitaminin en hızlı şekilde vücuda girmesini sağlarken, kişiyi hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

-Kayısı Çayı

Sindirim sistemi için oldukça faydalı olan kayısı çayı aynı zamanda bağışıklık sistemi için de faydalıdır. Günde birkaç fincan kayısı çayı tüketmek hem sindirimi kolaylaştıracak hem de vücudu virüslere karşı koruyacaktır.

-Zencefil Çayı

Doğal bir şifa deposu olan zencefili tüketmek bağışıklık sistemi için çok yararlıdır. Kan şekerini dengeleyen zencefil çayı aynı zamanda vücuttan ödemin atılması ve vücut direncinin artmasını sağlar.

-Kurutulmuş kira sapı

Genellikle zayıflamak isteyen kişilerin tercih ettiği kurutulmuş kiraz sapı, bilinenin aksine kendisine özel bir kimyasal yapıya sahiptir. vücudun tuz dengesini sağlarken aynı zamanda kan sulandırıcı özelliği de bulunmaktadır. Salgın hastalık, gribal enfeksiyon gibi hastalıklara karşı kurutulmuş kiraz sapı çayını tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirecek ve vücudu hastalıklara karşı korumalı bir hale getirecektir.

-Adaçayı

Tüm aktar ve marketlerde bulunan adaçayı, doğal antibiyotik özelliğine sahiptir. Boğaz ağrısı, ateş düşürme gibi gribal rahatsızlıklara iyi gelen adaçayı, boğazda oluşan enfeksiyonların giderilmesinde de büyük rol oynar.

-Chai baharatlı çay

Kış aylarında yoğun olarak tercih edilen chai baharatlı çayın içerisinde birçok baharat bulunmaktadır. İçerisinde olan karabiber ve zencefil ile bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

-Ihlamur ve bal

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için ıhlamur ve bal tüketmek faydalı olacaktır. Kış aylarında vücut direncini arttırmak için sık sık tercih edilen ıhlamur ve bal, vücudu virüslere karşı korumaktadır.