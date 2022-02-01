Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar nelerdir? Bağışıklık sistemine faydalı besinler nelerdir?

Özellikle Covid-19 salgınında bağışıklık sisteminin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Pandemi sürecinde evlerine kapanan vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren gıdaları merak etmeye başlarken beslenme düzeninin nasıl toparlanacağı da merak edilmektedir.

Bağışıklık sisteminin desteklenebilmesi için anti – inflamatuvar ve besin değerleri yüksek olan bir yeme düzeni belirlenmesi gerekmektedir. yeşil yapraklı sebzeler sıklıkla tüketilmesi gerekenler arasında yer alırken meyvelerin de gün içerisinde tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Temiz ve doğal protein kaynaklarının kullanılması da bağışıklık sistemi için son derece önemli olurken kefir ve fermente gıdaların da tüketilmesinde fayda vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi 8 gıda