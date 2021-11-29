Bağışıklık Sistemi nasıl güçlendirilir? Uzmanlardan bağışık sistemi zayıf olanlara tavsiyeler

Havaların soğumasıyla beraber uzmanlar bağışıklı sisteminin güçlü tutulması için insanlara bazı tavsiyelerde bulundu. Özellikle soğuğa karşı bağışık sistemi çok güçlü olmayan kişiler bağışık sisteminin nasıl güçlü tutulacağını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Uzmanlar bağışık sisteminin güçlü tutulması için bazı önerilerde bulundu. Öncelikle insan sağlığının en büyük düşmanlarından olan sigara ve alkolden uzak durulması gerekiyor. Bu iki maddenin alınması özellikle akciğer kaynaklı hastalıkları tetikleyebiliyor.

Spor yapmak da bağışıklığı güçlendirecek aktivitelerden birisi olarak dikkat çekiyor. Araştırmalara göre spor yapmak sadece fikirler değil psikolojik olarak da yarar sağlıyor.

Bağışıklık sistemi sadece fiziksel değil psikolojik faaliyetlere de bağlıdır. Hayatlarında gereğinden fazla stres yaşayan insanlarda bağışıklık sisteminin zayıfladığı bilimsel olarak kanıtlandı.