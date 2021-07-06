Bağışıklık hafızası nedir? Koronavirüs atlatan kişilere neden tek doz aşı yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nda görevli Prof. Dr. Sema Turan, hastalığı atlatan kişilere neden BioNTech aşısından tek doz uygulaması yapılacağını anlattı. Alınan kararın büyük tartışmalara neden olduğunu fakat bu kararın alınma nedeninin hastalığı yaşayan kişilerde bağışıklık hafızası meydana gelmesinden dolayı tek doz aşının kendileri için yeterli olabileceği kanaatine varıldığını söyledi.

Bazı gruplarda hastalığın atlatılmasının 6'ncı ayından sonra hastalığa karşı koruyucu etkisinin oluşması için tek doz aşı uygulama kararı aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Sema Turan, aşının yapılması sonrası takiplerin devam ettiği ve uygulama sonunda antikor filtrelerinde başarı kazanılırsa tek dozda kalmanın bu hastalar için mümkün olabileceğini ifade etti.

Hastalığı yaşayan kişilerde bağışıklık hafızası oluştuğunu ve bu kişilerde tek doz aşının yeterli olmasının literatürdeki bilgiler doğrultusunda alınan bir karar olduğunu savunan Prof. Dr. Sema Turan, ülkemizde hastalığı geçirenlere BioNTech aşısının seçenek olarak sunulduğunu söyledi. 2 doz inaktif aşı yaptırmış olan kişilerde ise 3 ila 6 ay sonra nötralizan etkileşimle birlikte antikor düzeylerinde düşüşe bağlı bir hatırlatma dozu yapılmasının gerekli olduğunu kaydeden Turan, inaktif aşıdan 2 doz olan kişilerin mRNA ya da inaktif aşı tercihi yapabileceklerini belirtti.