Bacakta batık oluşumu nasıl engellenir?

Kadınlar, bacak kıllarını ağda,jilet veya epilatörle aldıktan sonra batık görünümü sıklıkla karşılarına çıkar. Kadınlar,batık oluşumunu engellemenin yollarını araştırmaktadır.
Bacakta batık oluşumu
Bacaktaki batıklardan kurtulma yolları
İpek kese yardımıyla batıktan kurtulma :Batık oluşumunu engellemek için kullanılan ilk yöntemlerden biri ipek kese kullanımıdır. Bacaklardaki kılları aldıktan sonra banyoda ipek kese yardımıyla bacaklara kese yapılmalıdır. Düzenli olarak ipek kese yapmak batık oluşumunu engeller.
Aspirin yardımıyla batıktan kurtulma :Batık oluşumunu engellemek için kullanılan yöntemlerden biri olan aspirin kullanımı çok yaygındır. 1.5 bardak suya 5 adet aspirin atılarak karıştırılması gerekmektedir. Karışım bacaklara sıkılarak 2 saat beklenilmesi gerekiyor.Daha sonra kese yapılarak su ile durulanmalıdır. Bu şekilde batıklardan kurtulabilirsiniz.
Soda ve limon yardımı ile batıklardan kurtulma :Batıktan kurtulmak için tercih edilen yöntemler arasında yerini alır. İlk olarak duştan sonra bacakların keselenmesi gerekir. Bu işlemden sonra duş öncesinde hazırlanan bir çay bardağı soda ve limon suyunu pamukla bacaklara sürmeniz gerekir. Bu yöntem haftada bir kez uygulanmalıdır.
Şeker yardımı ile bacaktaki batıklardan kurtulma :Bu yöntem de sık tercih edilenler arasında yerini alır. 4 çorba kaşığı şeker ile yarım çay bardağı limonu karıştırıp bacaklara masaj yaparak uygulamak gerekiyor. Bu işlemden sonra bacaklarınızı nemlendirmeniz gerekmektedir.
Lazer epilasyon yardımı ile batıklardan kurtulma :Batıklardan kurtulmak için tercih edilen yöntemler arasında yerini alır. Lazer epilasyon sayesinde bacakta batık oluşumu engellenir.
Son Güncelleme: 25.12.2021 02:02