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B12 eksikliğini gideren besinler! Hangi bitki B12 eksikliğine iyi geliyor?

İnsan vücudunda metabolizmanın sağlıklı şekilde çalışması için birçok yollarla destekleniyor. Yediğimiz pek çok besinin içinde bulunan organik bileşenler vitamin olarak sayılmaktadır. Önemli vitaminler arasına giren ‘B12’ vitamin eksikliği tedavi görülmediği takdirde insan vücudunda birçok hastalığa davetiye çıkardığı görülüyor. B12 vitamini eksiliği arasında en çok görülen belirtiler ise insan yapısını tamamen olumsuz yönde etkileyerek sağlıklı ve kaliteli yaşamı olumsuz şekilde etkileyerek düzenimiz bozuluyor. Peki B12 eksikliği belirtileri nelerdir? B12 vitamini almak için ne tür besinler yemeliyiz? B12 vitaminin içinde neler var? B12 vitamin ile her şey haberimizde…

14 Şubat 2021 Pazar 16:35
B12 eksikliğini gideren besinler! Hangi bitki B12 eksikliğine iyi geliyor?
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Bütün vitaminlerin önemli olmasına karşın B12 vitamini diğer vitaminlere göre bir tık daha önem arz etmektedir. Vücudun sağlıklı şekilde devam etmesi için gerekli olan vitaminleri mutlaka tüketmemiz gerekmektedir. Zengin besin çeşidi ile eksik görülen vitaminleri tedavi etmemiz oldukça mümkün.  Hücre zarı veya DNA gibi yapısal alanlar için oluşacak zararları korumada etkili olan vitaminler daha çok kronik rahatsızlığı bulunan ve uzun süreli ilaç kullanan kişiler için vazgeçilmez parçadır. Sindirim sistemini güçlü tutmak adına alınan bu vitaminler hastaların iyileşmesinde oldukça önemli rol oynar. B12 vitamin eksikliği ise insan vücudunda hemen görülen ve etkilerini olumsuz şekilde göstermektedir. Vücudun kendiliğinden üretmediği bu vitamin kişinin kendisi tarafından kontrol altına alınabilir. Olumsuz belirtilere yol açan B12 eksikliği en çok kimlerde görülür, belirtileri nelerdir?
 

B12 eksikliğinin belirtileri?

DNA yapısını ve sindirim sisteminin vazgeçilmez vitamini arasına giren B12 vitamini, özellikle hamile kadınlar için kullanılması şart koyulan vitamin arasında yer almaktadır.  İnsan vücudunda diğer vitamin eksiklerine göre kendini daha çok gösteren bu vitamin kullanılmadığı ve gerekli besinler alınmadığı taktirde vücut dengesini büyük oranda bozmaktadır. Peki B12 vitamin eksikliği belirtileri nelerdir?

  • Başlıca belirtiler arasında en çok unutkanlık söz konusudur.
  • Saç dökülmesini tetikleyen bu eksiklik yorgunluk, halsizlik ve güçsüzlüğü tetiklemektedir.
  • Ruh halinin bozulması yani odaklanamama gibi sorunlar depresyon ve aşırı sinirlilik hali mümkün olabilir.
  •  Anemi(kansızlık) gibi nörolojik sorunların başlıca sebebi olan B12 eksikliği kansızlık gibi durumlarda tedavi edilmediği sürece büyük sorunlara yol açılabilir.
  • Tınakların çabuk kırılması, kök hücrelerin zayıflaması gibi nedenler

 B12 vitaminin faydaları?

B12 vitaminin alınması taktirinde metabolizma düzene girerek, sindirim sistemi rahatlar. Doğurganlık oranının yükselmesi ile hücrelerin yenilenmesine olanak sağlar. Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı vücut direnci artarak hasta olma riski azalır. Saç ve tınaklarda çabuk kırılma ve dökülme sorunu ortadan kalkar. Unutkanlık ve ruh hali bozukluğu düzelir. Kas ve kemikler güçlenir. Ten rengi düzelir.

B12 vitamini için gerekli besinler

Et, süt ve süt ürünleri başlıca B12 vitamin eksikliğini gidermektedir. Kansızlığın giderilmesinde yardımcı olan et ürünleri kan değerlerini yükseltmede yardımcı olur. Süt ve peynir gibi besinlerin tüketilmesiyle kalsiyum oranının yükselmesiyle kemikler güçlenir.

Mantar B12 eksikliği için birebir!

 Mantarın B12 eksikliğine mucizevi etkisi son dönemlerde oldukça konuşuluyor. Kırmızı kan hücrelerine çoğaltarak kansızlığa birebir olan mantar, hayvansal besinler arasında yer alan B12 vitamini bitkiler arasında sadece mantarda fazla bulunuyor.  Mantar besinin kullanımı ile B12 eksikliği giderilebilir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 16:35
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B12Vitamin EksikliğiVitaminlerMantarBesin
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