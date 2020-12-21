B117 virüsü nedir? Hangi ülkelerde görüldü?

Son dakika haberi ile gündemimize oturan Koronavirüs’ün mutasyona uğraması ile ülkeler panik durumda. 10 aydır aşı çalışmaları devam ederken İngiltere’de mutasyona uğraması ve daha sonra diğer ülkelerden de aynı haberin gelmesi ile birlikte akıllarda soru işareti bıraktı. Aşılar ne olacak?

Bilim adamlarının mutasyona uğraması ile yeni çıkan virüseismini verdi. Tüm dünyada bu haberin yankı uyandırması ile ülkeler panik yaşarken bu virüs nedir? Diğer virüslerden daha mı tehlikeli?

Yeni çıkan B1117 Virüs Tehlikeli mi?

10 aydır adını sıkça duyduğumuz ve bitmesini beklediğimiz Koronavirüs mutasyona uğrayarak yeni adı ile karşımıza çıkan B1117 ilk İngiltere’de görülmesi ile birlikte araştırmalar sonucu bulaşıcı riskinin koronavirüsten %70 daha bulaşıcı olduğu gözlemleniyor. Diğer merak edilen konu ise öldürücülüğü bu veriye dair ise şu an yeterli bilginin olmadığı. Şu ana kadar B117 virüsünün görüldüğü ülkeler ise Hollanda, İngiltere, Avustralya ve Danimarka’dır.