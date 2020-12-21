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B.1.1.7 nedir? Yeni koronavirüs için aşılar faydalı olacak mı? B.1.1.7 belirtileri nelerdir?

İngiltere’de görülen sonrasında Hollanda, Danimarka ve Avusturya’da tespit edilen ve mutasyona uğrayan koronavirüsün adı ne? B.1.1.7 Covid-19’un adı ne olacak? Mutasyona uğrayan Covid-19’a aşı etkili olacak mı?

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:19
B.1.1.7 nedir? Yeni koronavirüs için aşılar faydalı olacak mı? B.1.1.7 belirtileri nelerdir?
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Covid-19’un İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Avusturya’da mutasyona uğraması sonucunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) neler söyledi? Koronavirüs mutasyonu ne anlama gelmektedir? Mutasyona uğrayan Covid-19’a aşı etkili olacak mı? Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamaya göre Birleşik krallık dışında mutasyona uğrayan koronavirüs belirlendi. Mutasyon ve varyant nedir?

B.1.1.7 KORONAVİRÜS MUTASYONU NEDİR?

 Mutasyona uğrayan Covid-19 ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. 

B.1.1.7 virüsü Covid-19’a oranla yüzde 70 hızla bulaşan bir virüstür. İngiltere’de belirlenen bu virüs 2021 yılında yeni küresel dalgalanmaya sebep olabileceğini ve bu virüsle gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının virüsü daha hızlı yayılmasına sebep olacağını, hastalığı atlatanlar ve aşı yapılanlar için oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlamasının öngörüldüğü açıklamalarında bulundu.

B.1.1.7 belirtileri nelerdir 

Bilim Kurul üyesi Tevfik Özlü B.1.1.7 belirtileri ile ilgili  ''Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz" sözlerini kullandı.

Mutasyona uğrayan virüse verilen isim nedir

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezince yayımlanan raporda mutasyona uğrayan Covid-19’a şimdilik "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" ismi verildiği belirtilmiştir.

Covid-19 virüsünün mutasyona uğraması

Mutasyona uğrayan virüsün yeni türünde üç kaygı verici özellik görünmektedir bunlar; Diğer virüslere göre hızlı yayılıyor, virüsün önemli bölgelerini etkileyen mutasyonlar bulunuyor ve bu mutasyonların bazılarında ise laboratuvar çalışmalarında virüsün hücreleri etkilemiş olma özelliğini arttırdığı görüldü. Bu üç faktör bir arada olduğunda önceki halinden kıyasla daha hızlı yayılmasına sebep oluyor.

Covid-19 aşısı mutasyona uğramış virüs için etkili olacak mı?

BBC’nin Sağlık Muhabiri Gallagher’e göre şimdilik Covid-19 aşılarının mutasyona uğramış yeni virüse etkili olacağı düşünülüyor.

Yapılan aşılar, virüsün farklı bölgelerinde bağışıklık geliştiriyor. Bu sebeple protein yapıları mutasyona uğramış olsa da aşılar etkili olabilir. 

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Ravi Gupta, “ başka mutasyonların yaşanması sonucunda virüsün de sistem içinde bir boşluktan faydalanabileceği ve kaygı verici gelişmeler olabileceğini uyarısında bulundu.”

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği uzmanlarının mevcut koronavirüs aşılarında İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüs için etkili olduklarına inandıklarını ifade etti. Aynı zamanda ABD ve İngiltere’de uygulanan Pfizer-BiOnTech aşısını belirterek mutasyona uğramış virüs için de olumsuz bir etkisi olmayacağına yer verdi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 16:19
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereYenivirüsCovid-19Mutasyon
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