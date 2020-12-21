B1117 virüsü Türkiye’de görüldü mü? Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'ye geldi mi?

1 yıldan uzun süredir dünyada etkileri devam eden ve ülkeleri zor durumlara sokan Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Özellikle son günlerde Dünya Sağlık Örgütü ve İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda virüsün mutasyona uğrayarak bulaşıcılığının arttığı belirtildi. Açıklamalar sonrasında pek çok vatandaş B1117 virüsünün Türkiye’de olup olmadığını araştırmaya başladı.

Türkiye’de mutasyon yok

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’de halen virüsün mutasyon geçirmediği belirtildi.

Açıklamalarında mutasyona uğrayan Covid-19 ülkemizde saptanmadı diyen Hasöksüz, virüsün mutasyon nedeni olarak geçtiğimiz haftalarda Danimarka’da vizonlardan 12 insana bulaşan virüsü işaret etti. Kısa sürede 12 hasta saptanırken yayılmamış olmasını şans olarak değerlendiren Hasöksüz, aşıların mutasyonlu Covid-19’a ne derece etki edeceği ile ilgili bilgileri olmadığını açıkladı. Aşı konusuna da değinen Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, ‘Kendi aşımızı bulana kadar Çin’den gelen aşıyı yaptıracağım.’ Dedi.