İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...

B1117 virüsü Türkiye’de görüldü mü? Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'ye geldi mi?

İngiltere ve Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçiren mutasyona uğrayan Covid-19 ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama yapıldı. Vatandaşların, B1117 virüsü Türkiye'de görüldü mü? sorularına yanıt veren Bilim Kurulu üyesi merak edilmeye başlandı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:54
B1117 virüsü Türkiye’de görüldü mü? Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'ye geldi mi?
Takip Et:

1 yıldan uzun süredir dünyada etkileri devam eden ve ülkeleri zor durumlara sokan Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Özellikle son günlerde Dünya Sağlık Örgütü ve İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda virüsün mutasyona uğrayarak bulaşıcılığının arttığı belirtildi. Açıklamalar sonrasında pek çok vatandaş B1117 virüsünün Türkiye’de olup olmadığını araştırmaya başladı.

Türkiye’de mutasyon yok

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’de halen virüsün mutasyon geçirmediği belirtildi.

Açıklamalarında mutasyona uğrayan Covid-19 ülkemizde saptanmadı diyen Hasöksüz, virüsün mutasyon nedeni olarak geçtiğimiz haftalarda Danimarka’da vizonlardan 12 insana bulaşan virüsü işaret etti. Kısa sürede 12 hasta saptanırken yayılmamış olmasını şans olarak değerlendiren Hasöksüz, aşıların mutasyonlu Covid-19’a ne derece etki edeceği ile ilgili bilgileri olmadığını açıkladı. Aşı konusuna da değinen Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, ‘Kendi aşımızı bulana kadar Çin’den gelen aşıyı yaptıracağım.’ Dedi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 21:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
B1117VirüsKoronavirüsMutasyonTürkiyeAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sputnik V aşısı için yurt dışından ilk onay geldi!
Sputnik V aşısı için yurt dışından ilk onay geldi!
İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı!
İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı!
Bakan Koca 21 Aralık korona virüs vaka tablosunu duyurdu! Vaka sayısı 20 binin altına indi
Bakan Koca 21 Aralık korona virüs vaka tablosunu duyurdu! Vaka sayısı 20 binin altına indi
Türkiye'de koronavirüs hakkında yapılan anket sonucu şok edici! Aşı, vaka sayıları ve test sayıları hakkında verilen cevaplar
Türkiye'de koronavirüs hakkında yapılan anket sonucu şok edici! Aşı, vaka sayıları ve test sayıları hakkında verilen cevaplar
Nöroloji uzmanı Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu kış aylarında yaşanabilecek yüz felcine karşı uyardı!
Nöroloji uzmanı Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu kış aylarında yaşanabilecek yüz felcine karşı uyardı!
20 Aralık vaka sayıları açıklandı! Vaka sayısı 20 bin 316,hasta sayısı ise 3 bin 546 oldu
20 Aralık vaka sayıları açıklandı! Vaka sayısı 20 bin 316,hasta sayısı ise 3 bin 546 oldu

Popüler Haberler

B1117 virüsü Türkiye’de görüldü mü? Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'ye geldi mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun reyting oranları
21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri hangi markalarda? 21 Aralık indirimleri ne zamana kadar sürecek?
e-Duruşma sistemi nedir, nasıl işliyor? e-Duruşmaya nasıl katılabilirim?
Orkun Işıtmak Kirli Çamaşırlar programı konsepti ne?
KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2020 2021 KYK burs paraları ne zaman hesaba yatar?
Netflix 2020 Bit Artık konusu ne? Death to 2020 ne zaman başlayacak?
iPhone Jailbreak nedir, nasıl yapılır?
İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2020)?
Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi? Fragmanda Talat Bulut detayı
MEBBİS Öğretmenlerin alan değişikliği tercihleri alınmaya başladı! MEBBİS giriş alan değişikliği başvurusu
Konut kredi faizleri düşmeye devam edecek mi? Faizlerde son durum ne?
Atv canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Survivor 2019 Atakan Arslan Kimdir? Avatar Atakan Hakkında Bilgiler
Sözleşmeli er müracaatı nereden ve nasıl yapılır? Sözleşmeli er olma şartları nelerdir?
Çukur Dizisi Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir?
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
Turkcell, evde kal kampanyası ile 2 GB bedava internet verecek!
Jeofizik mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Işın oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.