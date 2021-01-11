Ayrıntılı (Renkli) ultrason ücretleri ne kadar? Hangi özel hastaneler ve doktorlar çeker? 2021 güncel fiyatları

Ayrıntılı bir şekilde çekilmekte olan renkli ultrason ne?

Ayrıntılı (renkli) ultrason, bebeğin organlarının sağlığını ve kalıtımsal bir hastalığının olup olmadığının gözlemlenebileceği ileri teknolojik cihazlar ile çekilecek olan ultrason çeşididir. Renkli ultrasonlar ile bebeğin sağlık oluşabilecek sağlık sorunları ve doğumda olabilecek tehlikelerin karşısına geçmek amaçlanmaktadır.

Kadın hastalığı ve doğum uzmanı, doğum gerçekleşmeden önce; ayrıntılı(renkli) ultrason incelemesinin yapılmasını öneriyor. Gri-beyaz olarak çekilmekte olan normal ultrasonların, gösteremediği detayların gözükebilmesi için ayrıntılı ultrason büyük yarar sağlamaktadır.

Ayrıntılı ultrason ile bebekte oluşabilecek kalıtımsal bir hastalığın varlığını ve organların işlevlerinin nasıl olacağı ile doğumda yaşanabilecek sıkıntıları renkli ultrasonlar aracılığıyla öğrenmek mümkündür.

Ayrıntılı ultrason hangi zaman diliminde çekilmeli?

Renkli ultrasonun çekimi, hamileliğin 19’uncu ve 23’üncü haftaları arasında yapılmalıdır. Bebeğin organ gelişiminin bu haftaların içinde sona ermesi sebebi ile yapılması gereken haftalar olarak uzmanlar tarafından seçilmektedir. Lakin ayrıntılı ultrason için size en detaylı bilgiyi verecek olan doktorunuzdur.

Renkli ultrasonun kaç kez çekilmesi gerekir?

Ayrıntılı olarak çekilmekte olan ultrason çeşidi bebekte gerçekleşebilecek olan hastalıkların erkenden bulunabilmesi için çok önemli olmaktadır. Normal koşullar altında 1 sefer yapılan renkli ultrason; bir risk belirtisi dahilinde birkaç kez daha çekilebilmektedir. Yani birinci renkli ultrason kontrolünden sonra çıkan sonuca göre; ayrıntılı ultrasonun kaç kez çekileceği doktorunuz belirleyecektir.

Renkli ultrason ile nereler incelenir?

Ayrıntılı ultrason ile doktor, bebeğin organlarına ve organlarının işlevlerine bakmaktadır. Böylelikle hastalık tespiti yapılmaktadır. Bakılacak olan organlar ise;

• Beyin ve Omurga,

• Kalp,

• Kafatasının içerisi ve kafanın yapısı,

• Böbrekler,

• İnce ve kalın bağırsak,

• Yüz,

• İç organların tümü,

• Kollar,

• Bacaklar,

Ayrıntılı Ultrason ile hangi hastalıklar erkenden tespit edilir

Bebeğin organlarının tam olarak çalışıp çalışmadığı yani işlevlerine dair detaylı bir inceleme ayrıntılı ultrason ile gerçekleştirilir. Böylelikle bebekte yer alan veya ileri bir zaman diliminde ortaya çıkacak birçok hastalığın tespitinde önemli rol oynar. Renkli ultrason ile anlaşabilecek hastalıkların bir kısmı;

• Beyinde gerçekleşen hastalıklar ve gelişim bozukluğu,

• Kalp hastalıkları,

• Ayaklar ve ellerde görülebilecek bozukluk ve hastalık,

• Yarık damak(dudak)

• Göz hastalıkları,

• Plasenta sebebi ile yaşanan hastalıklar,

• Omurga bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar.

Renkli ultrason hangi hastalıkları erkenden tespit edemez

Bebeğin organ işlevlerini ve hastalıklarını erkenden teşhis etmek için yapılan ayrıntılı ultrason aracılığı ile de tespit edilememekte olan birtakım hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıklar ise;

• Zeka geriliği,

• Doku hastalıkları,

• Kan hastalıkları,

• Enfeksiyon ile ilgili hastalıklar,

• İşitme ve görme ile ilgili bozulmalar.

Renkli ultrason işleminin süresi ne kadar?

Normal koşulların altında renkli ultrason çekim süresi; 30 ila 45 dakikanın arasındadır. Lakin bebeğin annenin kanındaki duruşu veya şüpheli organların incelenmelerine bağlı bir şekilde uzayabilmektedir.

Renkli Ultrason hangi doktor tarafından yapılmaktadır?

Ayrıntılı ultrason çekimi, başka bir uzmanlık alanı olan radyoloji doktoru tarafından çekilmektedir. Bu açıdan kadın hastalığı ve doğum uzmanlarının renkli ultrason işlemi yaptığı yanlış bir bilgidir.

Renkli ultrason işlemi nasıl yapılmaktadır?

Annenin karın bölgesinin altına sürülecek özel jelden sonrasında, ultrasonun probu ile kanın farklı bölgelerinde gezdirilmesi ile yapılan işlemdir. İşlemin sonucunda doğum esnasında yaşanabilecek sorunlar ve organların mevcut durumları hakkında detaylı bilgiler verilir.

Ultrasonun hangi çeşitleri bulunmakta

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılmakta olan ultrasonlar ile radyoloji uzmanının yaptığı ultrasonlar birbirinden ayrıdır.

*2 boyutlu ultrason: Çekildikten sonra bebeğin siyah-beyaz şekildeki görüntüsünün incelendiği bir ultrason türüdür.

*3 boyutlu ve 4 boyutlu ultrason: Çekilirken bebeği 3 boyutlu bir şekilde göstermektedir. Böylelikle daha iyi bir inceleme yapılabilir.

Özel hastanelerde renkli ultrason ücreti nedir? (2021)

• Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi; 350 ila 450 Türk lirası,

• İzmir Medical Park Hastanesi; 400 ila 500 Türk lirası,

• İstanbul Kolan İntenational Hastanesi; 500 ila 600 Türk lirası,

• Bursa Özel Medicalpark Hastanesi; 400 ila 500 Türk lirası,

• Eskişehir Özel Acıbadem Hastanesi; 450 Türk lirası.

Ayrıntılı ultrason işlemleri ne yazık ki her yerde yoktur. İkamet ettiğiniz yerde renkli ultrason uzmanı bulunmuyorsa en yakın özel hastanelerin veya özel muayenehaneleri kontrol edebilirsiniz. Hastanenin belirlediği fiyat ise dönemden döneme göre değişmektedir. Yani öncesinde hastaneden bilgi almanız sizin yararınıza olacaktır.

Ayrıntılı ultrason çekimi yapan doktorların en iyileri

Ayrıntılı ultrason alanında öne çıkan doktorların isimleri şöyledir:

1) Doçent Doktor Aşkı Ellibeş Kaya,

2) Doktor Ömer Dai,

3) Doktor Selahattin Kumru,

4) Doktor Ulviye İsmayilova,

5) Doçent Doktor Süer Timur,

6) Doktor Cem Yücel,

7) Öğretim Üyesi Ahmet Rıza Esmer,

8) Doktor Rıza Efendi Karaca,

9) Doktor Filiz Çayan,

10) Doktor Emrah Beyan,

11) Doktor Şeyma Yöney,

12) Doktor Soley Esmer,

13) Doktor Uğur Turhan,

14) Doçent Doktor Fatma Eskicioğlu,

15) Doktor Özgür Oktay,

16) Doktor Gülseren Yücesoy,

17) Doktor Ömer Öztürk,

18) Doktor Bülent Haydardedeoğlu,

19) Doktor Zerrin Çelik,

20) Doktor Ali İpek,

21) Doktor Duygu Özkale Okyay,

22) Doktor Ali Doğukan Anğın,

23) Doktor Cem Korkmaz,

24) Doktor Orhan Yalçınoğlu,

25) Doktor Abdullah Cevahir,

26) Doktor Kerem Toprak,

27) Doktor Ergun Öziz,

28) Doktor Aylin Tekin Kaşıkçı,

29) Doktor Murat Yıldırım,

30) Doktor Erol Akgün,

31) Doktor Necmettin Göktaş,

32) Doktor Ali Kemal Temizkan,

33) Doktor Alper Bozkurt,

34) Doktor Şohre Gasemi,

35) Doçent Doktor Ali Sami Kıvrak,

36) Doçent Doktor Sinan Tan,

37) Doktor Ömür Polat.

Bu isimler, online platformlarda isimleri ön plana çıkmakta olan uzmanlardır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanınız sizi yönlendirirse ayrıntılı ultrason için ona gitmenizi önermekteyiz.

Hamilelikte hangi testlerin yapılması gerekir?

Gebelikte ayrıntılı ultrason gibi birçok önemli test vardır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının belirleyeceği plan ile bu testlerin tam zamanında ve aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Hamilelikte yapılması gerekli olan testler ise şöyledir:

*Kan testi,

*Kan uyuşma tahlili,

*3’ lü test,

*İdrar tahlili,

*Kan tahlili,

*2’ li test,

*Doppler ultrason grafiği,

*Hamilelik diyabet testi.

Bu testlerden başka doktorun isteyeceği fazladan test olabilmektedir. Yukarıda yer alan testlerin tekrarlanması ise doktora bağlıdır. Normal ultrasonda ise belirli

aralıklar ile tekrar edilmesi gerekmektedir.

Hangi hafta hangi test yapılır:

Hamilelik döneminde birden fazla test yapılmaktadır. Lakin hepsinin belirli bir zaman dilimi bulunmaktadır. Bu zaman dilimleri kişinin doktoru tarafından belirlenir. Testlerin zamanında ve aksatılmadan yapılması ise bebeğin sağlığı ve gelişimi açısından çok önem taşımaktadır.

- 12’inci hafta; Genel taramalar,

-11 ile 14’üncü hafta arası; 2’ li tarama testleri,

-15 ile 19’uncu hafta arası; 3’lü taramalar,

-16 ila 18’inci hafta arası; 4 ‘lü taramalar,

-20’inci hafta; Entegre taraması.

Ayrıntılı ultrasonun fiyatı nedir?

Hastanelere göre değişmekte olan ultrason ücretleri için kabaca; 350 Türk lirası ve 600 Türk lirası arasında değişim gösterebilir denilebilir.

Ayrıntılı ultrason ne kadar sürer?

Genellikle yarım saat sürmektedir. Yalnız bebeğin pozisyonuna ve riskli organın incelenmesine göre sürenin uzadığı olabilir.