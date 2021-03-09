Ayak kokusu nasıl oluşur? Ayak kokusunu önlemek için pratik çözüm önerileri

İnsan ayağında 250 binden fazla ter bezi bulunmaktadır. Ayak bakımına dikkat etmeyen kişilerde ise ter bezleri kokunun oluşmasına neden olmaktadır. Ayak kokusu birçok faktörden dolayı meydana gelebilir. Ayak kokusunun büyük bir sorun olduğunu unutmamak gerekir. Ayak kokusu ciddi bir sorun olmaktan çıkıp sağlığınızı etkileyecek noktaya gelebilir. Bu yüzden ayak kokunuz var ise bunu göz ardı etmemeniz gerekmektedir.

Ayak kokusu neden ortaya çıkmaktadır?

Ayak kokusunun oluşmasının birçok nedeni olabilir. Temel neden, ayakların çok terlemesidir. Bu nedenle ayak terlemesi en aza indirilerek ayak kokusu giderilebilir. Ayaklarınız çok terlerse, genetik bir soruna işaret edebilir. Ayrıca sempatik sinir sistemi hastalıkları, hipotiroidizm ve şeker hastalığı da hastalık belirtileri olarak kabul edilebilir.

Bakteriler ayak kokusuna neden olmaktadır

Ayak parmakları arasındaki bakteriler özellikle bol miktarda bulunur. Bakteriler de çorapların sağladığı karanlık ortamdan faydalanabilirler. Çok hızlı büyüme ve çoğalma kabiliyetine sahiptir. Ayaklarda bulunan ölü deri hücrelerini yiyerek bakteriler uzun süre hayatta kalabilir. Ne kadar çok bakteri varsa, o kadar çok koku üretilecektir.

Yanlış ayakkabı seçimi ayak kokusuna neden olur

Ayakkabı seçimi doğrudan ayak kokusu üretimi ile ilgilidir. Yanlış ayakkabı seçerseniz, kaçınılmaz olarak ayak kokusu üretilecektir. Özellikle ucuz ve kalitesiz ayakkabılar çok fazla ayak kokusuna neden olabilir. Bu problemin önüne geçmek için ayakkabıyı sık sık değiştiriniz ve ayakkabının doğru temizliğine dikkat ediniz. Ayakkabıların yeterince kurutulması bakteri oluşumunu engelleyebilir.

Çoraplar ayak kokusuna neden olabilir

Çoraplar, ayak kokusunun en büyük nedenlerinden biri olan ter ve nemi emme özelliğine sahiptir. Ayak kokusunu önlemek için çorap seçerken çok dikkatli olun. Özellikle% 100 pamuklu çoraplar ilk tercih edilmelidir.

Mantarlar ayak kokusuna neden olabilir

Bakteriyel türlere sahip mantarlar da ayak kokusuna neden olabilir. Mantarlar büyüyen bir türdür. Mantar, ayak kokusunun önemli nedenlerinden biridir ve tedavi edilmesi gerekir.

Hormonlar ayak kokusuna neden olabilir

Aşırı terleme ayak kokusuna neden olabilir

Özellikle ergenlik döneminde hormonal değişiklikler ayak kokusuna neden olabilir. Aynısı hamilelikte de geçerlidir. Hormonal değişikliklerin sonuçlarından biri ayak kokusudur.

Aşırı el ve ayak terlemesi olan kişiler genellikle ayak kokusu kokar. Bu tür kişilerde aşırı terlemeye neden olan durumlar belirlenmeli ve tedavi edilmelidir. Obezite, menopoz, şeker hastalığı ve stres aşırı terlemeye neden olabilir.

Ayak kokusu nasıl önlenir?

Ayak kokusunu önlemenin bazı yolları vardır. Bu yöntemlerin bir kısmı kozmetik yardımı ile yapılırken bir kısmı da doğal yöntemlerdir. Ayak kokusu nasıl giderilir sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir: Ayak parmakları ve tüm ayak sık sık temizlenmelidir. Ayaklardaki ölü deri çıkarılmalıdır. Ayakları yıkarken antibakteriyel sabun kullanılmalıdır. Çoraplar her gün değiştirilmelidir. Çorap seçmek en iyisidir çünkü pamuklu ve sentetik çoraplardan kaçınılmalıdır. Özellikle yazın kapalı ayakkabı ve mümkün olduğunca sandalet giymekten kaçının. Ayaklar için koku giderici spreyler kullanabilirsiniz. Pudra kullanmak terlemeyi de önleyebilir.

Ayak kokusunu önleyecek doğal ürünler

Siyah çay kürü

Yarım litre suya iki poşet siyah çayı koyup 15 dakika kaynatın. Biraz soğumasını bekledikten sonra ayaklarınızı yarım saat suda bekletin. Bir hafta boyunca her gece kullanırsanız ayak kokusu ortadan kalkacaktır.

Alkol ile temizlenmek

Alkol, koruyucu ve kurutucu özelliklere sahiptir. Ayaklarınızı alkolle yıkarsanız, ayaklarınızdaki fazla teri kurutabilirsiniz. Bezin üzerine alkol veya votka dökün ve ayakları silin. Bu yöntem aynı zamanda mantarlar için de etkilidir.

Sirkeli su ile ayak yıkamak

Sirke genellikle bakterileri öldürmek için kullanılır. Ayak kokusunu gidermenin ana yolu bakterileri öldürmektir. Ayağınızdaki bakterileri sirke ile öldürmek kolaydır. Bunun için ayaklarınızı sirkeli suya batırmak veya ayaklarınızı sirke suyla yıkamak yeterlidir.

Karbonatlı su

Ayağınızdaki bakterileri öldürmenin bir başka yolu karbonatlı sudur. Ilık suya biraz tuz ve karbonat ekledikten sonra ayaklarınızı suya koyun. Böylelikle bakterileri öldürmek ve ayak kokusunu gidermek mümkün olacaktır.