Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?

Ayak burkulması, ani hareketlerin sonucunda yaşanan bir durumdur. İnsanların en sık rastladığı rahatsızlıklar arasında bulunan burkulma kimi zaman kısa süre içerisinde geçerken bazı zamanlardaysa daha riskli durumlar meydana getirebilmektedir.

Ayak bileği burkulması pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. İyileşme süreci de burkulma sürecine göre değişiklik gösterir.

Ayak bileği burkulması nedir?

-Ayak bileği burkulmaları bilekteki yanlış hareket nedeniyle yaşanan deformasyon durumudur. Ayak bileği eklemi; ayak ve bacak bölgesini birbirine bağlayan hareketli bir bölgedir. Bölgede yaşanabilecek problem bilekteki deformasyona sebebiyet verebiliyor. Bilekteki elastik yapılardaki lifler, yaşanan burkulmanın ardından daha çok esneme durumuyla karşı karşıya kalınmasıdır. Bilekten ani şekilde dönmesi lif noktasında da risk oluşturabiliyor.

Ayak bileği burkulması nasıl geçer?

Ayak bileği burkulmalarında pek çok durumda tedavisiz kısa süre içerisinde iyileşme görülebiliyor. Burkulma nedeniyle ağrı farklı şiddetlerde kendisini gösterebilmektedir.

Buz kompresi uygulayın

Ayak burkulmalarından sonra buz torbasıyla kompres yapmanız, ayaktaki ağrıların giderilebilmesi için uygulayabileceğiniz en etkili yöntemlerden bir tanesidir. İlk uygulamada en az yarım saat olmak suretiyle ağrı geçinceye kadar aralıklarla buz uygulayın.

İstirahat edin

Burkulan ayağınızın üzerine baskı yapmaktan kaçınmalı, rahat pozisyonlarda sırt üstü istirahat etmelisiniz. Kan dolaşımını dengeleyip şişliği azaltabilmek için de ayağınızı kalp hizasının üzerine çekin.

Ayak bileği burkulması kaç gün sürer?

Ayak bileği burkulması bilekteki burkulmaya ve uygulanan tedaviye bağlı olarak değişiklik gösterir. Burkulma tamamen geçinceye dek buz tedavisi uygulamanız önem taşımaktadır ve istirahatle birlikte bu süre birkaç günü bulabilmektedir.

Kırığa dönen burkulmalar daha uzun sürelerde iyileşmekte ve bu tarz burkulmalar cerrahi müdahale de gerektirebilmektedir. Cerrahi müdahaleyle ayağınızın iyileşmesi daha uzun sürebilir.

Ayak bileği burkulması belirtileri nelerdir?

Ayak bileğinizin burkulduğuna dair bazı semptomlar bulunmaktadır.

Burkulma el veya gözle belirlenebilir,

Burkulma sırasında ayak bileğinden ses gelir,

Ayağınızın üzerine basamayacak kadar acı duyulur,

Burkulmadan sonra ayakta durmakta veya yürümekte güçlük yaşanır,

Bilek bölümünde şişlik oluşur,

Bileğinizde morarma veya yeşerme meydana gelir.

Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?

Ayak bileği burkulmaları evde tedavi edilebilmektedir. Şiddete bağlı olmak suretiyle sağlık kuruluşlarına gitmeniz gerekebilir. Doktor, bilekteki hasarı muayene ile belirler ve daha sonra tanı koyar.

Ayak bileğindeki burkulmaya bağlı olarak bağ kopması, kırık veya çatlak gibi şüpheler olması halinde bilek grafisi, bilgisayarlı tomografi veya ultrasonografi istenebilmektedir. Yapılan tahlillerin sonucunda gerekli görülmesi halinde cerrahi operasyon uygulanabilmektedir.