Avustralya’da başlayan yeni salgın hastalık hızla yayılıyor!

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, küresel endişeler yaratmaya devam ediyor. Pandemiyle mücadelede sürecin iyi yönde gitme ihtimalleri düşünülürken uzun süredir görülmeyen bir salgın hastalığın sinyalleri tehlikelerin geçmeyeceği ihtimallerini yeniden uyandırdı.

Avustralya'dan duyurulan bir hastalık haberi yetkilileri harekete geçirdi. Salgınla aynı dönemde çıkan ve halk arasında et yiyen hastalığı olarak biline Buruli ülserinin ülke genelinde giderek yaygınlaştığı bildirilirken bu haberin ardından salgın ve hastalıklarla ilgili korkutucu senaryolar da beraberinde oluşmaya başladı.

'Mycobacterium ulcerans' adı verilen bir bakterinin neden olduğu hastalığın insan vücuduna bulaş göstermesinin hemen ardından ciltte yaralar oluştuğu belirtilirken, uzuvları kangren olmaya kadar götüren hastalığın insanlara keseli sıçanlardan bulaştığının tespit edildiği ifade edildi.

Ülke genelinde giderek yaygınlaşan hastalığın şimdilerde büyük şehirleri tehdit ettiği bildirilirken, yetkililer hastalığın sivrisinekler aracılığıyla kolaylıkla yayıldığını söylediler. Buruli ülserinin, hızlı bir bulaş gücüne sahip olduğunu ifade eden uzmanlar, vücutta çıkacak olan en küçük bir kızarıklık belirtilerinin bile hastalık habercisi olabileceği uyarılarında bulunurken belirtilerin ciddiye alınmadığı durumlarda hastalığı kapan kişilerin doku çürümeleri yaşayabileceklerini söylediler.