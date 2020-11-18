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Avuç içi kaşıntısı neden olur?

Avuç içi kaşıntısı ve parayla ilgili batıl inancı daha önce duymuş olmalısınız. Avuç içi kaşıntısının size ani bir zenginlik getireceğini umuyoruz, ancak bilimsel bir bakış açısıyla, bu kaşıntının diyabet, alerji, egzama, sinir hasarı ve kuru cilt gibi birçok nedeni olabilir. Peki bu nasıl belli olur?

18 Kasım 2020 Çarşamba 23:08
Avuç içi kaşıntısı neden olur?
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Birinin sol avuç içi kaşınmasının para kaybının bir işareti olduğunu ve kaşıntılı sağ avuç içi para artışının bir işareti olduğunu söylediğini duymuş olabilirsiniz. Tabii bunların hepsi gerçekte şehir efsaneleri değil. İster sağ ister sol el, kuru ciltten diyabete kadar, bir dizi potansiyel sorun, kaşıntılı avuç içlerine neden olabilir. Öte yandan, nadiren avuç içleriniz kaşınıyorsa, bu bir sorun olduğu anlamına gelmez, ancak avuçlarınızdaki kaşıntı devam ederse, uygun tedavi için bir doktora görünmeniz gerektiğini unutmayın.

Avuç İçi Kaşınmasına Neden Olabilecek Etkenler

Kalıcı kaşıntı yaşam kalitesini düşüren rahatsız edici bir durum olsa da genellikle ciddi bir sağlık riski oluşturmaz ancak bunun kronik cilt problemlerinin bir işareti olabileceği unutulmamalıdır. Kuru cilt: Kaşıntılı avuç içlerinin yaygın nedenleriyle başlayalım. Cilt tarafından doğal olarak üretilen yağa sebum adı verilir. Bazı kişilerde cilt sebum salgısı yetersizdir. Sonuç olarak kuru ve pul pul bir cilt kaçınılmaz hale gelir. Benzer şekilde, alkol bazlı el dezenfektanlarının sık kullanımı, kuru ve soğuk hava da kuru cilt için suçludur. Gerekli nemden yoksun kuru cilt, tahrişe ve kaşıntıya eğilimlidir.

Kaşıntılı avuç içlerinin cildin kurumasından kaynaklandığını düşünüyorsanız nemlendirici kullanmayı düşünün. Ellerinizi aşırı sıcak ve soğuktan koruyun, el dezenfektanlarını kullanırken aşırı çalıştırmayın ve yıkamak ve temizlemek için koruyucu eldiven giyin. Ayrıca bol su içmeyi de unutmayın. Alerji: Bilmeseniz bile dokunduğunuz şeye alerjiniz olabilir. Yaygın semptomlar kaşıntı, karıncalanma, yanma, şişme ve kızarıklıktır. Unutmayın, bu alerji semptomu kontakt dermatit olarak adlandırılır ve alerjenle birkaç saat temas ettikten sonra bile kaşıntıya neden olabilir.

Ev temizliğinde kullanılan kimyasal ürünler ve bulaşık deterjanları ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ev temizliği için daima koruyucu eldiven kullanın. Bilezikler ve yüzükler gibi metal takılara da alerjiniz olabilir. En iyi yol, alerjenleri bulmak ve temastan kaçınmaktır. Tedavi aşamasında, doktorunuz alerjilerin neden olduğu iltihap veya kaşıntıyı azaltmak için bazı antihistaminikler veya kortikosteroidler yazabilir.

Sedef ve egzama:

Sedef hastalığı ve egzama (dermatit) en sık görülen iki cilt hastalığıdır. Bu iki hastalığın ortak semptomu kaşıntıdır. Ancak sedef hastalığının nadiren avuç içlerini etkilediği unutulmamalıdır. El de dahil olmak üzere bu hastalıklar vücudun birçok yerinde görülebilmekte ve kısa sürede kendiliğinden kaybolup sonra tekrar başlayabilmektedir. Doktorunuz egzama için antihistaminikler veya steroid merhemler ve sedef hastalığı için salisilik asit veya kortikosteroid merhemler yazabilir. Bu cilt hastalıklarının tedavisi ile avuç içi kaşıntıları da ortadan kalkar.

Diyabet:

Yüksek kan şekeri ellerin kaşınmasına ve cildin kurumasına neden olabilir. Ayrıca diyabet, zayıf kan dolaşımına ve ellerin kaşınmasına neden olabilir. Ek olarak, erüptif ksantomatoz, diyabetle ilgili, ellerde ve ayaklarda kaşıntıya neden olabilen nadir bir cilt hastalığıdır. Diyabet kontrol altına alındığında, diğer semptomlar kaşıntı dahil kendiliğinden geçer.

Sinir hasarı:

diyabet, kimyasallar, şiddetli güneş yanığı ve aşırı yüksek sıcaklıklar ve soğuk gibi faktörlerin tümü sinir hasarına neden olabilir. Bu olduğunda, sürekli kaşıntı hissedebilirsiniz. Ayrıca karpal tünel sendromu, el bileği boyunca uzanan sinirin geçitten sıkılmasıyla ortaya çıkar ve avuç içi yanıklarına ve kaşıntıya neden olabilir.


Bazı ilaçların yan etkileri: İlacı kullandıktan sonra vücutta oluşan histamin reaksiyonu kaşıntıya neden olabilir. Kaşıntılı eller ve ayaklar. Bunun nedeni histaminin bu alanlarda daha fazla birikmesidir.

Kullandığınız herhangi bir ilacın avuçlarınızda kaşıntıya neden olacağını düşünüyorsanız, lütfen kesmeyin veya kaşıntı dozunu azaltmayın. Şikayetinizi doktorunuzla paylaşabilir ve ondan altenatif bir ilaç yazmasını isteyebilirsiniz.

Avuç İçi Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Kaşıntılı ellerin tedavisi sağlık sorununa göre değişir. Elleriniz sürekli kaşınıyorsa bir doktora görünmeli, gerekli muayeneleri yaptırmalı ve uygun tedaviyi yaptırmalısınız. Ek olarak, kaşıntıyı azaltmak ve önlemek için aşağıdaki ev ilaçlarını deneyebilirsiniz.

  • Elleriniz kuruysa nemlendirici kremler ve losyonlar kullanın.
  • Kolonya dahil alkol bazlı dezenfektanlar kullandıktan sonra ellerinize nemlendirici krem ​​sürün.
  • Kaşıntılı ellere 5 ila 10 dakika kadar soğuk, nemli bir bez koyun. Ek olarak, buz paketleri gibi soğuk kompresler kaşıntının şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Mutfak eşyaları dahil diğer ev işlerini yaparken koruyucu eldiven giyin.
  • Bepanthol sensiderm gibi kaşıntı önleyici kremleri deneyin.
  • Kaşıntınız devam ederse veya başka semptomlar eşlik ediyorsa, doktorunuza görünün.

Sonuç:

Hemen hemen herkes yaşamı boyunca kısa bir kaşıntılı sol ve sağ el yaşayacaktır. Kısa bir süre geçmeyen avuç içi kaşıntıları zararsızdır ve herhangi bir sağlık sorununa işaret etmez. Öte yandan kaşıntı kaybolmaz ve uzun süre devam ederse kuru eller, alerjik reaksiyonlar, cilt hastalıkları, ilaç yan etkileri, şeker hastalığı ve sinir hasarına bağlı olabilir.

Soğuk nemli bir bezle bastırmak, nemlendirici sürmek ve eczaneden temin edilen reçetesiz kaşıntı önleyici kremleri kullanmak işe yarayabilir, ancak bunların hiçbir hastalığı iyileştirmeyeceğini bilmek önemlidir. Avuç içi kaşıntınız uzun süre geçmezse, kök nedenini bulmak ve gerekli tedaviyi almak için bir doktora görünmelisiniz. Unutmayın, sadece en iyi doktor kaşıntılı avuç içi ve diğer sağlık problemleriyle başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 23:08
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Anahtar Kelimeler:
AvuçIçiKaşıntısı
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