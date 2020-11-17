İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!
Son Dakika
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı...

Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!

Danimarka'nın ardından bazı Avrupa ülkelerinin de tespit edildiğini açıkladığı vizon virüsü duyan herkeste panik yaratmaya başladı. Covid-19 virüsünün mutasyon geçirmiş hali olduğu bildirilen vizon virüsünün hayvandan insana geçtiği ifade ediliyor...

17 Kasım 2020 Salı 22:24
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Takip Et:

Geçtiğimiz sene Çin merkezli bir şekilde tüm dünyaya yayılan ve halen milyonlarca kişinin olumsuz etkilenmesine neden olan Covid-19’un ardından yeni bir virüs iddiası daha ortaya kondu. Vizon virüsü olarak ifade edilen yeni salgının vizonlardan insana geçtiği ifade ediliyor. Kimi ülkelerde SARS-Cov-2’nin mutasyon geçirmiş hali olduğu söylenen Cluster-5 virüsünün çiftlikler üzerinden yayıldığı aktarılanlar arasında yer alıyor.

İlk olarak Danimarka tarafından ortaya konan yeni virüs iddiası son olarak bazı Avrupa ülkeleri tarafından da dile getirildi. Covid-19 virüsünün mutasyona uğramış hali olarak görüldüğü aktarılan Cluster-5 virüsünün hayvandan insana geçtiği bildirildi. Dünyanın en büyük vizon kürkü, diğer ismiyle mink kürkü üreticisi olan Danimarka’da vizonlarda görülen Cluster-5 virüsünün mutasyona uğrayarak insanlara yayılmasından korkuluyor.


Vizon Virüsü Hangi Ülkelerde Görülüyor?

Mutasyon geçirdiği düşünülen virüse Danimarka, ABD, İspanya, İtalya, Hollanda ve İsveç’te rastlandığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada bu ülkelerdeki çiftliklerde yetiştirilen vizyonlarda mutasyon geçirmiş Covid-19 virüsüne rastlandığı aktarıldı.

Vizyon Nedir?

Vizon, yalnızca kuzey yarı kürede yaşayabilen, sansargiller ailesinde yer alan bir gelincik türü olarak bilinmektedir. Avrupa vizonu ve ABD vizyonu kürklerinden faydalanmak için yetiştirilmektedirler. Özellikle ABD vizonları kürkleri nedeniyle pek çok çiftlikte yer almaktadırlar.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VizonABDİspanyaDanimarkaMutasyonCovid-19Cluster-5
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 3 bin 819 vaka tespit edildi
17 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 3 bin 819 vaka tespit edildi
İbrahim Saraçoğlu'dan virüsten koruyan gargara tarifi! Virüse karşı yüz binlerce insanı koruyabilir
İbrahim Saraçoğlu'dan virüsten koruyan gargara tarifi! Virüse karşı yüz binlerce insanı koruyabilir
O ilçe tamamen kızardı! Vaka haritasında korkutan görüntü
O ilçe tamamen kızardı! Vaka haritasında korkutan görüntü
16 Kasım vaka tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısı 3 bin 316 olarak kayıtlara geçti
16 Kasım vaka tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısı 3 bin 316 olarak kayıtlara geçti
Bilim Kurulu toplandı! Yüz yüze eğitimde 4. aşamaya geçilmesi söz konusu
Bilim Kurulu toplandı! Yüz yüze eğitimde 4. aşamaya geçilmesi söz konusu
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor

Popüler Haberler

KPSS Önlisans 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon çekimleri tamamlandı
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen geliyor! Exxen'in içeriğinde neler olacak?
BİM'e gelecek olan HP 16-A0000NT oyun bilgisayarı alınır mı? Bilgisayarın özellikleri ve yorumlar
BİM 20 Kasım Aktüel ürünler listesi!
Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi kampanyaları güncellendi
Şok Market 18-25 Kasım Aktüel ürünler kataloğu
BİM Marketler 27 Kasım – 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
10 Bin Adım ne zaman başlayacak? 10 Bin Adım oyuncu kadrosu
Şubeye gitmeden internetten başvuru ile kredi veren bankalar
Bim, A101, Şok, Migros ve Carrefoursa sokağa çıkma yasağında açık mı? Sokağa çıkma yasağı marketlerin öalışma saatleri
TOKİ'den müjde! 375 konut çekilişsiz kurasız satışa sunulacak
Sefir ne demektir? Sefir kelimesinin TDK anlamı
O Ses Türkiye neden başlamadı, bu sene yayınlanacak mı? O Ses Türkiye neden yok?
Altın fiyatlarında son durum nedir? Yükselişte mi yoksa düşüşte mi?
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Günlük burç yorumu 18 Kasım 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
2020 yılında öğretmenler günü hangi güne denk geliyor
Denizbank'tan emeklilere borç transfer kredisi imkanı!
Polat Alemdar Eşkıya dizisine geliyor mu? Oktay Kaynarca Edho ve Necati Şaşmaz açıklaması

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.