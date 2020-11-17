Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!

Geçtiğimiz sene Çin merkezli bir şekilde tüm dünyaya yayılan ve halen milyonlarca kişinin olumsuz etkilenmesine neden olan Covid-19’un ardından yeni bir virüs iddiası daha ortaya kondu. Vizon virüsü olarak ifade edilen yeni salgının vizonlardan insana geçtiği ifade ediliyor. Kimi ülkelerde SARS-Cov-2’nin mutasyon geçirmiş hali olduğu söylenen Cluster-5 virüsünün çiftlikler üzerinden yayıldığı aktarılanlar arasında yer alıyor.

İlk olarak Danimarka tarafından ortaya konan yeni virüs iddiası son olarak bazı Avrupa ülkeleri tarafından da dile getirildi. Covid-19 virüsünün mutasyona uğramış hali olarak görüldüğü aktarılan Cluster-5 virüsünün hayvandan insana geçtiği bildirildi. Dünyanın en büyük vizon kürkü, diğer ismiyle mink kürkü üreticisi olan Danimarka’da vizonlarda görülen Cluster-5 virüsünün mutasyona uğrayarak insanlara yayılmasından korkuluyor.

Vizon Virüsü Hangi Ülkelerde Görülüyor?

Mutasyon geçirdiği düşünülen virüse Danimarka, ABD, İspanya, İtalya, Hollanda ve İsveç’te rastlandığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada bu ülkelerdeki çiftliklerde yetiştirilen vizyonlarda mutasyon geçirmiş Covid-19 virüsüne rastlandığı aktarıldı.

Vizyon Nedir?

Vizon, yalnızca kuzey yarı kürede yaşayabilen, sansargiller ailesinde yer alan bir gelincik türü olarak bilinmektedir. Avrupa vizonu ve ABD vizyonu kürklerinden faydalanmak için yetiştirilmektedirler. Özellikle ABD vizonları kürkleri nedeniyle pek çok çiftlikte yer almaktadırlar.