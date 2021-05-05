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Avrupa, Çin aşısı Sinovac için ön değerlendirme sürecini başlattı!

Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği ve Türkiye'nin de kullandığı Sinovac aşısı için Avrupa İlaç Ajansı (EMA), değerlendirme sürecini başlattı. Ön değerlendirme kararının ise aşının laboratuvar ile birlikte klinik çalışmalar sonucundaki ilk verilerin ele alındığı bildirildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:54
Avrupa, Çin aşısı Sinovac için ön değerlendirme sürecini başlattı!
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Avrupa İlaç Sanayi (EMA) tarafından koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların değerlendirme süreci sonunda hazırlanan raporla birlikte Avrupa Birliği, aşıların üye ülkelerde kullanımı için onay vermişti. BioNTech-Pfizer, Modena ve Johnson and Johnson'ın yanı sura  AstraZeneca aşıları hakkında hazırlanan rapor sonrasında EMA, Çin'i Sinovac firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için ön değerlendirme çalışması başlattığını duyurdu.

Türkiye'nin de kullandığı Sinovac aşısı için ön değerlendirme sürecini başlatan EMA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada inaktif olarak üretilen Kovid-19 aşısı vero cell için ön değerlendirme aşamasına geçiş için alınan kararın aşının laboratuvar ve klinik çalışmalarında elde edilen ilk sonuçların verilerine dayandırılarak alındığı belirtildi.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamada aşıların değerlendirme sürecinde veriler geldikçe bilgilendirme yapılacağı ve söz konusu aşının AB'de kullanım onayının alınması için resmi başvuruda yeterli kanıtların elde edilene kadar da bu sürecin devam edeceği aktarıldı. Süreç içerisinde aşının etkisi ve güvenliği ile birlikte kalite konularının da AB'nin standartlarına uyup uymadığına bakılacak.

 

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:54
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Avrupa İlaç AjansıEmaSinovac AşısıDeğerlendirmeKullanım Onayı
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