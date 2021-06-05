Avrupa Birliği, koronavirüs aşıları ile ilgili teklifini Dünya Ticaret Örgütü’ne sundu

Tüm dünyada koronavirüs aşılamaları bütün hızıyla devam ediyor. Ancak birçok ülke, aşıları kendi ülkelerine getirme konusunda gerek siyasi gerekse de ticari sorunlarla karşılaşıyor. Yakın zamanda bu konuyla ilgili olarak koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklif verilmişti. Fakat bu teklif dünya liderlerini ikiye bölmüştü.
Verilen teklife göre koronavirüs aşıları bir ülkeden başka bir ülkeye giderken herhangi ticari bir sınırlamaya maruz kalmayacak.
Fikri mülkiyet haklarının kaldırılması genel olarak batılı ülkeler tarafından reddedilmişti.
Son Güncelleme: 05.06.2021 19:45