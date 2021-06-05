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Avrupa Birliği, koronavirüs aşıları ile ilgili teklifini Dünya Ticaret Örgütü’ne sundu

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs aşıları ile ilgili teklifini Dünya Ticaret Örgütü’ne sundu. Teklifte aşıların üzerindeki patent haklarının kaldırılması yerinde ticari sorunların hafifletilmesi bulunuyor.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:45
Avrupa Birliği, koronavirüs aşıları ile ilgili teklifini Dünya Ticaret Örgütü’ne sundu
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Tüm dünyada koronavirüs aşılamaları bütün hızıyla devam ediyor. Ancak birçok ülke, aşıları kendi ülkelerine getirme konusunda gerek siyasi gerekse de ticari sorunlarla karşılaşıyor. Yakın zamanda bu konuyla ilgili olarak koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklif verilmişti. Fakat bu teklif dünya liderlerini ikiye bölmüştü.

Avrupa Birliği (AB), mülkiyet haklarının kaldırılması yerine yaşanan ticari engellerin hafifletilmesi içeren bir teklifi Dünya Ticaret Örgütü’ne iletti. AB komisyonunun bu teklifi Covid-19 aşı ve ilaç talebini arttırmayı amaçlayarak verdiği ifade ediliyor.

Verilen teklife göre koronavirüs aşıları bir ülkeden başka bir ülkeye giderken herhangi ticari bir sınırlamaya maruz kalmayacak.

Fikri mülkiyet haklarının kaldırılması genel olarak batılı ülkeler tarafından reddedilmişti.


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiDünya Ticaret ÖrgütüKoronavirüs
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