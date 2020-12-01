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AVM'ler açık mı? AVM giriş HES kodu nasıl alınır? AVM çalışma saatleri saat kaça kadar?

AVM'ler kapatıldı mı? Yeni Koronavirüs kararları neler? HES kodu nasıl alınır? AVM'ler hangi saatlerde çalışıcak? Kuaför ve berberler kapatıldı mı? Covit-19 virüsündan dolayı vakaların artışından kaynaklı olarak her geçen gün yeni önlemler alınmasından dolayı vatandaşlar alışveriş merkezlerinin kapatılıp kapatılmadığını araştırıyorlar.

01 Aralık 2020 Salı 22:26
AVM'ler açık mı? AVM giriş HES kodu nasıl alınır? AVM çalışma saatleri saat kaça kadar?
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Alışveriş Merkezleri Kapatıldı Mı? AVM’ye Girmek İçin HES Kodu Nasıl Alınır? AVM’ler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanacak?

Türkiye’de koronavirüs salgınından dolayı 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni kısıtlamalar getirildi. Bundan dolayı herkes AVM’lerin kapatılıp kapatılmadığını merak ediyor. Artık Alışveriş Merkezlerine girerken herkesten HES  kodu alınması kararı verildiğinden dolayı vatandaşlar HES kodunun nasıl alınacağını araştırıyorlar.

Geçtiğimiz hafta düzenlenmiş olan Kabine Toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan alışveriş merkezleri içinde yeni kısıtlamalar getirileceğini açıklamıştı. Ülkemizde vakaların artışından dolayı her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Başkan Erdoğan bugün düzenlenmiş olan Kabine Toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bundan dolayı vatandaşların aklına alışveriş merkezlerinin kapanacağı düşüncesi gelmesinden dolayı bu konuyu araştırmaya başlamışlardır. Alışveriş Merkezlerinin durumlarının ne olacağını herkes merak ediyor.

AVM’ler Kapatılıyor Mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısından sonra alışveriş merkezleri kapatılacak mı sorusuna yanıtını vermiştir. Erdoğan, Alışveriş Merkezlerine girilirken herkesten HES kodu isteneceğini söyleyerek bu soruya cevap vermiştir.

Alışveriş Merkezlerinin Çalışma Saatleri Hangi Saatler Arasında Olacak?

16 Kasım tarihinde alınan kararlardan dolayı alışveriş merkezi, market, berber, güzellik merkezleri ve kuaförler sadece saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacaktı. Bu kararın ardından 30 Kasım günü gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından bu sektörlere belirli müşteri sayısında hizmet vermeleri kararı alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Genelgesi

Alınan karalar doğrultusunda hizmet sektörüne bağlı olan yerlerin sadece saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vereceklerdir. Yeme içme yerleri ise saat 10.00 ile 20.00  saatleri arasında vatandaşlara paket servis ve gel al hizmeti vermek kaydıyla açık olacaklardır. Online yemek siparişleri ise saat 20.00 dan sonra telefon aracılığıyla paket servis yapabilecektir. İl ve ilçelerin Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca teker teker belirlenecek olan şehirlerarası karayolları kenarlarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinlenme tesislerinde bulunan yeme içme yerleri bu kısıtlamaların dışında olacaktır.  Alınan kararlar doğrultusunda kuaförler ve berberler kapalı olacaktır.

AVM için HES Kodu Nasıl Alınır?

HES Kodu Hayat Eve Sığar mobil uygulaması aracılığıyla yada 2023’e göndereceğiniz SMS ile bu kodu alabilirsiniz.

HES yazıp boşluk bırakarak, TC kimlik numaranızı, TC kimlik seri numaranızın son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazarak 2023’e SMS göndererek HES kodunuzu alabilirsiniz.

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek HES kodu alabilirler.

TC Kimliği ya da Yabancı Kimlikleri bulunmayanlar Pasaport bilgileri ile HES kodu alabilirler. Pasaport ile HES kodu almak için, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı ve Soyadı bilgilerini girerek 2023’e SMS yollayarak HES kodu alabilirler.

E-Devlet ile HES kodu alabilirsiniz. E-Devlet üzerinden 18 yaş altındaki çocuklarınız için de HES kodu alabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:26
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Anahtar Kelimeler:
AVMHes KoduKoronavirüsPandemi
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