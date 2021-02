At kestanesinin faydaları nelerdir? At Kestanesiyle ilgili bilmedikleriniz!

At kestanesi güçlü vitamin ve mineral kaynağı olarak gösterilirken aynı zamanda tutulmalar ve kramplar için sıkça kullanılır. Eski çağlardan bu yana bilenen tedavi amaçlı olarak da kullanılan at kestanesi nedir,nerelerde bulunur?

Çiçekli bir bitki türü olan at kestanesi 39 metre yüksekliğinde at kestanesi ağacının salkımında 5 adet meyve olarak at kestanesi adında yetişir. At kestaneleri eski çağlarda atların nefes almalarına yardımcı olduğu bilindiğinden insanlar için de bazı hastalıklara iyi geleceği düşünülerek kullanılmaya başlanmıştır. Etkili sonuçlar da vermektedir.

At kestanesi bulmak isteyen bir kişi Pindus dağ ormanlarında Balkan karma ormanlarında bulunur. Aynı zamanda Avrupa’nın birçok bölgesinde park ve bahçelerinde de görülmektedir.

At kestanesinin faydaları nelerdir?

Birbirinden çeşitli faydaları bulanan at kestanesinin faydaları şu şekilde verilebilir; Vücutta olan iltihapları azaltır, iltihaptan kaynaklı hastalıkların önüne geçer, sivilce ve akne oluşumunu engeller, yara ve yara izlerini giderilmesine yardımcı olur, cildin yenilenmesini ve cilt lekelerini giderir, saç dökülmelerine engel olur, yaşlanmaya engel olur, sarkan derileri engeller ve

• Eklem ve kemiklerde romatizma ve iltihaplanma kaynaklı ortaya çıkan ağrıları dindirir

• Şah damarı, alın ve ayak tabanına sürüldüğü zaman kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur

• Kronik stres ve yorgunluğu engeller

• Kan dolaşımını düzenlediği için damar tıkanmasını engeller

• Sürekli aynı pozisyonda oturmak ya da genetik nedenlere bağlı oluşan kılcal damar çatlamasını giderir

• Kırışıklık önleme özelliğine sahiptir

• Göğse sürüldüğü zaman öksürüğün kısa sürede kesilmesini sağlar

• Varis, flebit ve hemoroit gibi hastalıklarda iyileşmeyi hızlandırır

• Koltuk altına sürüldüğü zaman terleme ile vücuttaki toksinlerin kolay atılmasını sağlar

• Üst solunum yolu hastalıklarını engeller

• Makat bölgesine sürüldüğü zaman basura iyi gelir, bunları uygulayabilmek için yağ veya krem olarak kullanmanız gerekecektir.

At kestanesi kremi nasıl hazırlanır?

At kestanesi kremi hazırlamak isteyenler öncelikle yarım kilo at kestanesini soyup iyice öğütmelidir ardından içine bir şişe elma sirkesi ekleyip 25 gün kadar güneş görmeyen bir yerde bekletilmelidir. Hazırlamış olduğunuz kremi ağrıyan bölgelere uygulayınız. Günde bir kere kullanmalısınız kremi.

Basur için kullanmak isteyenler içinde 1 tatlı yemek kaşığı at kestanesi tozunun içine bir kaşık kuşbunu tozu ve kantoron yağı ile ozon yağı eklenerek kullanılmalıdır.

At kestanesi çayı?

At kestanesi çayı hazırlamak isteyenler; at kestanesinin kabukları ezdikten sonra bir yemek kaşığı ezilmiş kabuk 3 su bardağı suda kaynatılır. 2 saat suda bekletildikten sonra karışım süzülerek tüketilir. At kestanesi çayı, ani ateşlenme, hazımsızlık, yemek borusu kanseri ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir.