AstraZeneca'nın koronavirüse karşı etki oranı belli oldu!

Avrupa'da bir çok ülke tarafından kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle yan etkilerinden dolayı askıya alınan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı belli olduğu duyuruldu. AstraZeneca şirketi, ABD ve Şili ile birlikte Peru'da da gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında aşıdaki etkinlik oranının yüzde 79 olarak tespit edildiğini bildirdi.

İngiltere Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç şirketinin ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısı bir çok ülkede krize neden olurken bazı ülkelerde aşıdan kaynaklı can kayıplarını da görülmesi sonrasında aşının kullanımı bir süre askıya alınmıştı. İlaç şirketi tarafında yapılan bir açıklamada ise yapılan araştırma sonuçlarında aşıdaki etkinlik oranının yüzde 79 olarak tespit edildiği ve virüs nedeniyle yoğun bakımda kalan ağır hastalarda yüzde 100 oranında bir etki gösterdiğinin belirlendiği bildirildi.