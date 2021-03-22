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AstraZeneca'nın koronavirüse karşı etki oranı belli oldu!

Bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulu (DSMB) tarafından yapılan bir açıklamada AstraZeneca aşısının etki oranı belirtildi. ABD'de aşısın 65 yaş zeri vatandaşlarda yüzde 80, belirti önlemede yüzde 79 oranında bir etki sağladığı belirtilirken ağır hastalarda da yüzde 100 oranında bir etki gösterdiğini görüldüğü aktarıldı.

22 Mart 2021 Pazartesi 20:20
AstraZeneca'nın koronavirüse karşı etki oranı belli oldu!
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Avrupa'da bir çok ülke tarafından kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle yan etkilerinden dolayı askıya alınan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı belli olduğu duyuruldu. AstraZeneca şirketi, ABD ve Şili ile birlikte Peru'da da gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında aşıdaki etkinlik oranının yüzde 79 olarak tespit edildiğini bildirdi.

İngiltere Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç şirketinin ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısı bir çok ülkede krize neden olurken bazı ülkelerde aşıdan kaynaklı can kayıplarını da görülmesi sonrasında aşının kullanımı bir süre askıya alınmıştı. İlaç şirketi tarafında yapılan bir açıklamada ise yapılan araştırma sonuçlarında aşıdaki etkinlik oranının yüzde 79 olarak tespit edildiği ve virüs nedeniyle yoğun bakımda kalan ağır hastalarda yüzde 100 oranında bir etki gösterdiğinin belirlendiği bildirildi.



Son Güncelleme: 22.03.2021 20:20
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Anahtar Kelimeler:
AstrazenecaKoronavirüs AşısıEtkinlik Oranı
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