AstraZeneca aşısı mutasyonlu koronavirüse karşı koruyor

Oxford Aşı Grubu Direktörü Prof. Andrew Pollard’ın yaptığı açıklamaya göre AstraZeneca aşısı İngiltere’deki mutasyonlu koronavirüse karşı etkili oldu. AstraZenece aşısı hem normal virüse hem de mutasyonlu virüse karşı koruma sağlıyor.

Prof. Sarah Gilbert, Covid-19 virüsünün influenza virüslerine kıyasla mutasyon geçirme ihtimali daha az. Fakat pandemi süresince insanlar arasındaki virüsün yayılımı sebebiyle virüsün mutasyona uğrama ihtimali yine de bulunuyor.

Gilbert’a göre mutasyon geçiren koronavirüs için aşılar yeniden düzenlenebilir.

Pfizer-BioNTech ve Modena aşılarının, mutasyonlu koronavirüse karşı etkili olduğu söylenmişti. Mutasyonlu koronavirüs İngiltere’de aralık ayında fark edilmişti. Mutasyonlu virüs kısa sürede ülke geneline hakim oldu. Mutasyonlu virüs, normal virüse kıyasla 70 kat daha hızlı yayılıyor. 60 yaş üzerindeki kişilerde ise %30-%40 oranında daha ölümcül oluyor. İngiltere’de virüsün mutasyona uğramasıyla beraber ülkedeki ölümler de artışa geçmişti. İngiltere’de şimdiye kadar 100 binin üzerinde kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

