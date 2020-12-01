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Aspirin hangi hastalıklarda kullanılır? Aspirin korona virüse iyi gelir mi?

Yapılan son araştırmalarda aspirinin koronavirüs ölüm oranını azalttığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar aspirin hangi hastalıklarda kullanılır, aspirin koronavirüse iyi gelir mi sorularını araştırmaya başladı.

01 Aralık 2020 Salı 21:36
Aspirin hangi hastalıklarda kullanılır? Aspirin korona virüse iyi gelir mi?
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Orta şiddetli ağrıların tedavisinde önerilen ilk ilaç aspirindir. Ağrı kesici olmasının yanı sıra iltihap sökücü özelliği de bulunan ilaç en çok kullanılan ilaçlardan biridir. İlaç kanın pıhtılaşmasını engellemesi nedeniyle de kalp krizi ve felç risklerini engellemektedir.

Son yapılan araştırmalarda aspirinin koronavirüs kaynaklı ölüm riskini %47 oranında azalttığı açıklandı.

Aspirin koronavirüse iyi geliyor mu?

Vatandaşların baş ağrısı gibi orta şiddetli ağrılarda ilk tercihi olan aspirin koronavirüse de iyi geliyor. Yapılan araştırmalara aspirinin koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarını azalttığı görüldü.

Anestezi Uzmanı Dr. Jonathan Chow, çalışmalarının onay alıp kanıtlanması halinde aspirinin dünya çapında koronavirüs ölüm oranının düşürmek için kullanılacak ilk tezgah üstü ilaç olacağını belirtti.

Aspirinin faydaları

Aspirin kalp, damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa karşı uzmanların önerdiği ilaçlardan biridir. Halk arasında da kullanımı çok yüksek olan ilaç orta ve hafif şiddetli ağrılarda sıkça kullanılıyor. Aspirinin genel olarak yararları şu şekilde;

Kan sulandırma özelliği sayesinde kan dolaşımını hızlandırma,

Grip, nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarında,

Ateş düşürülmesine yardımcı,

Kadınların regl dönemlerindeki ağrılarında hafifletici etki,

Eklem iltihaplarına ve ağrılarını azaltır,

Romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir.

Aspirinin zararları

Aspirinin yararlarının yanı sıra fazla kullanılması durumunda zararı da vardır. Özellikle kanamalı hastalıklar fazla kullanılması kanın durmasını engelleyeceği için kullanılmaz. Kronik hastalığı ve mide rahatsızlığı olan kişilerinde doktor tavsiyesi olmadan kullanmaması tavsiye edilir.

Bunların yanı sıra kan sulandırıcı, diyabet, farklı ağrı kesiciler, digoksin, metortksat, MAO inhibitörleri, valproik asit gibi ilaç kullananların aspirin kullanmaması gerekmektedir.

Aspirin nasıl kullanılır?

Aspirin diğer ağrı kesicilerden farklı olarak kırılmadan, çiğnenmeden kullanılmalıdır. Oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.



Son Güncelleme: 01.12.2020 21:36
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Anahtar Kelimeler:
AspirinKORONA
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