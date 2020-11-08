Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için aşı çalışmaları devam ederken, eklem iltihaplanması hastalığında kullanılan aspirinin koronavirüse çözüm olduğu iddiası ortaya atıldı.

Aspirin Covid-19 virüsüne karşı iyi geliyor mu?

Aspirinin içerisinde bulunan anti-enflamatuar nedeniyle romatoid artrit gibi eklem iltihaplanmaları tedavisinde sıkça kullanılıyor. Bilim insanı Peter Horby, beklenmedik bir iddia ortaya atarak ‘’Aspirinin etkili olacağına dair net bir yaklaşım mevcut. Aspirin güvenli, ucuz ve yaygın’’ dedi.

Etken maddesi asetilsalisilik asit olan aspirin kalp krizi, felç, by-pass ameliyatı, anjina, periferik arter hastalığı ve diğer kalp damar hastalıklarının operasyonları sonrasında kullanılmaktadır. Peter Horby’nin iddiası sonrası aspirinin koronavirüs tedavisinde kullanılıp göstereceği sonuçlar merakla bekleniyor.