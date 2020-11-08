Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için aşı çalışmaları devam ederken, eklem iltihaplanması hastalığında kullanılan aspirinin koronavirüse çözüm olduğu iddiası ortaya atıldı.
Aspirin Covid-19 virüsüne karşı iyi geliyor mu?
Etken maddesi asetilsalisilik asit olan aspirin kalp krizi, felç, by-pass ameliyatı, anjina, periferik arter hastalığı ve diğer kalp damar hastalıklarının operasyonları sonrasında kullanılmaktadır. Peter Horby’nin iddiası sonrası aspirinin koronavirüs tedavisinde kullanılıp göstereceği sonuçlar merakla bekleniyor.
Son Güncelleme: 08.11.2020 15:51