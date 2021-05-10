Asperger Sendromu ne demek? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Asperger sendromu veya asperger bozukluğu olarak adlandırılan ve otizmi anımsatan bir tür bozukluktur. Sebebi henüz kesin olarak bilinmemekte. Asperger bozukluğunun tedavisinde ise sadece tek bir yöntem değil çeşitli birçok yöntem kullanılmaktadır. Peki bu Asperger Sendromu’nun belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde..

Nedir bu Asperger Sendromu?

Viyana asıllı bir doktor olan Hans Asperger’in 1944 yılında tanımlamış olduğu tıbbi durum, 1980’li yıllarda Lona Wing sayesinde İngiliz literatürüne ‘Asperger Sendromu’ olarak kaydedildi. Asperger sendromu tam anlamı ile sosyal etkileşimde bozulma ve tuhaflaşma, sınırlı ilgi alanı ve otizmi anımsatan davranışlar ile ortaya çıkan karakteristik bir bozukluktur. Otizmin aksine Asperger sendromunda, dil gelişimi, bilişsel gelişim ve yaşa uygun olarak özbakım yetilerinin gelişiminde belirgin bir şekilde gecikme olmaz.

Tam olarak Asperger bozukluğunun nedeni bilinmiyor. Fakat yapılan aile çalışmaları otizm ile alakalı olabileceğini düşündürmektedir. Otizme benzer özellikler gösteren Asperger sendromu; genetik, metabolik, enfeksiyoz ve perinatal etmenlerin varlığını da destekliyor. Belirgin bir şekilde anormal özellikler göstermeyerek sözel olmayan iletişim jestleri, arkadaşlık kurabilme becerisinde yetersizlik, sosyal veya emosyonel karşılık olmaması ve empati gibi diğer kişilerin memnun kaldıkları durumları açıklayabilme yetisine bozulmalar meydana gelir. Bu belirtilerin yanı sıra sınırlı ilgi alanı ve sınırlı davranış örüntüsü her zaman bu kişilerde görülür ancak bu özelliklerin de diğer insanlarca zor anlaşıldığı durumlar olabiliyor.

Asperger Bozukluğunun ne gibi belirtileri var?

Söz konusu hastalığın ortaya çıkan bazı belirtileri şöyle:

Sosyal farkındalık eksikliği

Sosyalleşmede veya arkadaş olmada ilgi eksikliği

Arkadaşlık kurma ve kurulan bu arkadaşlıkları sürdürmede zorluk yaşama

Başkalarının düşüncelerini ya da duygularını tam anlamı ile anlayamamak ( empati kuramamak)

Göz teması kurmaktan kaçınmak ya da çok dikkatli bir şekilde bakmak

Yüz ifadelerini ve mimiklerini kullanmakta eksiklik, abartılı şekilde mimik kullanmak

Kişilerin vücut dillerini anlayamamak

Kişilerarası sınırlara uymamak, mahremiyet algısının gelişmemiş olması

Seslere , dokunmaya, kokulara, tatlara ya da görsel uyarıcılara karşı aşırı şekilde hassas olmak

Ritüellere ya da rutine karşı aşırı bağlı olmak

El çırpma veya kol sallama şeklinde tekrar eden motor davranışlara sahip olmak

Sakarlık ya da koordine olamaya karşı motor hareketler

Dinozorlar ya da elektrikli süpürge gibi sadece belli birkaç konuya karşı gösterilen aşırı takıntılı ilgi hali

İroni veya alay gibi ince bir dil kullanımını anlamakta ve kavramakta güçlük yaşamak

Düzensiz bir şekilde konuşmak ya da konuşmayı kendi ilgi alanına göre yönlendirmek, karşı tarafın konuştuğu konuya odaklanamamak.

Asperger Sendromu’nun tedavisi var mı? Nasıl bir tedavi yöntemi uygulanıyor?

Asperger sendromu’nun tedavi edilmesinde çeşitli birçok yöntem bulunuyor. Kullanılan bu tedavi yöntemlerinden bazıları ise şu şekilde: sosyal becerilerin gelişmesi, bilişse davranış terapisi, depresyon ve anksiyete şeklindeki sorunlar için ilaç tedavisi, algısal bütünlük ve motor koordinasyon için mesleki tedavi veya fizik tedavi, konuşma terapisi ile sosyal iletişimi geliştirici müdahaleler, ayrıca evde kullanılacak davranışsal teknikler üzerine ebeveynlerin eğitimi ve desteklenmesidir.