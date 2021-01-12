Askerlik muafiyeti ve çürük raporu verilen hastalıklar listesi 2021

Kimler askerlikten muafiyet alır?

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 6. maddesi uyarınca askerlik çağına giren kişiler, askerlik hizmetine yoklaması sonucunda askerlik yapmaya elverişli olan kişiler ve askerliğe elverişli olmayan kişiler olacak şekilde iki gruba ayrılır.

1- Askerliğe elverişli olan kişiler, sağlık yeteneğinde herhangi bir hastalığı ve aksaklıkları olmayanlar ile listenin Hastalık ve Arızalar Listesinde A bölümünde yer alanlardır.

Hangi Hastalıklar Askerlik Yapamaz?

2-Askerliğe elverişli olmayan kişiler; hastalıklar ve arızalar, hastalıklar ve arızalar listesinin B ve D bölümünde olanlardır. Bu listedeki B ve D bölümüne giren hastalıkları olan kişilerde askere alınmazlar. Diğer bir deyişle, sadece B ve D'deki hastalıklar askerlik hizmetinden muaftır.

TSK Sağlık Yetenek Politikasına http://www.tsk.tr/Content/pdf/insan_kaynaklari/TSK_saglik_yetenegi_yonetmeligi.pdf linkiyle pdf formatında ulaşabilirsiniz. Ancak sağlık yönetmeliği, toplam 122 sayfası olduğu için oldukça karmaşık görünebilir. TSK Sağlık Yönetmeliğinde hastalık ve arıza olarak tanımlanan askerliği engelleyen hastalıklar aşağıda listelenmiştir; göz hastalıkları, sinir hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, kulak, burun ve boğaz hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif şirürji, ağız, çene, yüz, boyun ve diş hastalıkları, deri hastalıkları, iç hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, ürogenital organ hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, cerrahi hastalıkları.