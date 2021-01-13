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Askerde yapılan aşılar hangileridir?

Bir askerin hastalanması bütün alaydaki askerlerin hastalanması demektir. Bu yüzden de askerlikte aşı yapılması hem zorunludur hem de şarttır. Askerde yapılan aşılarla ilgili merak ettiğiniz ne varsa hepsine sizin için hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:19
Askerde yapılan aşılar hangileridir?
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 Askerlikte aşı yapılmasının nedeni nedir?

 Acemi birliğindeki askerlere aşı yapılması genel ve zorunlu tutulan bir durumdur. Zorunlu olmasının nedeni ise; Türkiye’nin her yerinden gelen binlerce askerin bulaşıcı bir hastalığa yakalanıp perişan olmamasıdır. Eğer askerlerden bir tanesi hastalanırsa bu hastalık bütün alaya bulaşabilir.

 Askerlikte yapılan aşılar acemi birliğinde yapılıyor. Acemi birliğinde olan askerler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da bölüklerine göre sıralı olarak aşı oluyorlar. Askerde yapılan bu aşılar; Tetanoz, Menejit ve Kızamık olmak üzere üç tanedir. Bu aşıları genelde sağlıkçı askerlerin yaptığı sanılsa da aşılar sivil hemşirelerce yapılıyor.

Askerlikte yapılan aşılar neler?

 Askerde yapılan aşılar; Tetanoz, Menejit ve Kızamıktan oluşan 3 adet aşıdır. Bu 3 aşı dışında verem veya hepatit gibi başka aşılar yapılmıyor.

Askerlikte aşı yaptırmak zorunlu mu?

 Aşı sistemi yalnızca bir kişinin değil bütün alayın sağlık güvenliği için yapıldığından dolayı aşı yaptırmak zorunlu bir işlemdir. Askerdeyken aşı yaptırmamak gibi bir şans tanınmıyor.

Askerlikte tetanoz aşısı yapılıyor mu?

 Evet, askerde yapılan aşılar arasında tetanoz aşısı da bulunuyor.

Askerlikte yapılan tetanoz aşısının koruma süresi kaç yıldır?

 Askerlik süresinde vurulan aşının dozu ile ilgili bir bilgimiz yok. Ancak genel olarak yetişkinlik döneminde tetanoz aşısı yaptıran bir birey bu aşı sayesinde 10 yıl kadar bir süre korunabiliyor, yani 10 yıl gibi bir sürede tekrardan tetanoz aşısı olmasına gerek kalmıyor.



Son Güncelleme: 13.01.2021 16:19
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