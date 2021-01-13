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Askerde hangi aşılar yapılır? Hepatit aşısı yapılıyor mu?

Askere gitmek için hazırlanan kişilerin araştırdığı bir diğer nokta da askerde aşı yapılıp yapılmadığı ve hepatit aşısının yapılıp yapılmadığı. Haberimizde konu ile alakalı bilgilendirme yaptık.

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:19
Askerde hangi aşılar yapılır? Hepatit aşısı yapılıyor mu?
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Askere alımlarda bazı hastalıklar kişinin askerlik yapmasına engel olmaktadır. Bu hastalıklardan biri de hepatittir. Hepatit hastalığı askere gitmede engel teşkil etse de asker muayenelerinde kişinin hepatit olup olmadığına bakılmaz. Genellikle söze dayalı bir sağlık taraması yapılır. Dolayısıyla kişi hepatit olduğunu hastalığım yok diyerek saklayabilir. Tam tersi olur ve kişi ona verilen formda hepatit olduğunu dile getirirse hastaneye sevk edilir. Muayene sonuçlarında hepatit çıkarsa askerlikten muaf olur. Hepatit tükürük ile de bulaşabilen bir rahatsızlık olduğu için kişi bunu saklamamalıdır ve muayenelerin daha kapsamlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde kışladaki başka askerlere de hastalığı bulaştırabilir.

Askerde iken toplamda kişiye üç tane aşı yapılmaktadır. Tetanoz, Menejit ve Kızamıktır. İsimlerini belirttiğimiz aşılar dışında aşı vurulmuyor yani dolayısıyla askerde Hepatit A ya da B aşısı vurulmamaktadır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 12:19
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