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Asker iken Covid-19'a yakalanan kişiler ne yapmalıdır?

Covid-19 salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Virüs hayatın her alanında rol oynamaya devam etmektedir. Bu yazımızda askerlik görevini yerine getirenler ve askerlik yapacak olanlar ile yakından ilgili. Covid-19 virüsüne askerde yakalanan kişiler ne yapmalı? Haberimizde virüse yakalanan askerlerin ne yapması gerektiği ve Covid-19'un belirtilerinin neler olduğu yazmaktadır.

24 Ekim 2020 Cumartesi 08:20
Asker iken Covid-19'a yakalanan kişiler ne yapmalıdır?
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Askeri birliklere katılmakla yükümlü tüm kişiler kesinlikle Covid-19 PCR testi yapmalıdır. Test zorunlu olup, teste girmeyenler veya pozitif test çıkanlar askere dahil edilmeyecektir. Pozitif olanlar evde veya hastanede tedavi edilmelidir. Ayrıca askerlik hizmeti sırasında koronavirüs bulaşan kişiler de karantinaya alınacak. Askerlik hizmeti sırasında Covid-19 semptomları olan kişilerin bir an önce şikayette bulunmaları ve revire gitmeleri gerekmektedir. Revir tarafından yapılan incelemenin ardından askerler PCR testi için hastaneye sevk edilmektedir. Test sonuçları gelene kadar askerler bir yerde izole edilebilir.


Test sonucu pozitif olan askerler başka askerlerle temas halinde olmaması için ayrı tutulur. Diğer askerlerle temasları kesilmektedir, yemekler ayrılır ve eğitime katılmazlar. Şiddetli semptomlar yaşayan ve rahatsız olan askerler hastanede karantinaya alınabilir. 14 günlük karantinadan sonra askerler birime katılabilir ve eğitime katılabilirler. Hastanede karantinada bulunanlar veya ilişki içinde olanlar sıhhi izin alır ve tüm izinler kullanılmazsa karantina süresi askerlik tarihinden düşülür. Karantinaya alınan kişiler askerlik hizmetinde sayılır.

Covid – 19 Belirtileri Nelerdir?

Dünya çapında otuz bir milyondan fazla Covid-19 vakası gözlemlendi. Bu sayı gün geçtikçe arttıkça risk de artmaktadır. Bu nedenle maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafeyi gözlemlemek bu riski azaltacaktır. Ancak Covid-19'un aşağıdaki belirtilerini yaşayanlar mutlaka hastaneye gitmelidir:

  • Uzun süre geçmeyen, inatçı yüksek ateş,

  • Halsizlik ve yorgunluk hissi,

  • Baş ağrısı,

  • İshal,

  • Nefes almada güçlük, nefes darlığı,

  • Boğaz ağrısı,

  • Tat ve koku kaybı,

  • Kuru öksürük.

Koronavirüs hastalığı bazı kişilerde hafif olmakla birlikte, kronik hastalıkları ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde daha şiddetlidir. Bu nedenle yukarıdaki semptomları yaşayan kişiler, Covid-19 şüphesiyle derhal hastaneye gitmeli ve riskleri en aza indirmelidir.



Son Güncelleme: 24.10.2020 08:20
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19AskerVakaBelirti
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