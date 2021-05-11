Aşının iki dozunu olanlara HES uygulamasından aşı kimliği sağlanacak!

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmalarında, aşının iki dozunu da alan kişiler için bir aşı kimliği sağlanacak. Sağlık Bakanlığı'nın hazırlıklarını tamamladığı çalışmada koronavirüs aşının iki dozunu da alan vatandaşların HES uygulamasına giriş yaparak aşı kimliklerini alabilecekleri belirtildi.
Kimlik kartında, kişinin hangi aşıdan olduğu ve aşının uygulandığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait bir "Güvenli Turizm" logosu yer alacak. Kartın üzerindeki karekodun okutulması ile birlikte ise sistemin e-Nabız'a yönlendireceği ve çıkan ekranda kart sahibinin İngilizce-Türkçe bilgileri bulunacak.
Son Güncelleme: 11.05.2021 21:39