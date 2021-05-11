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Aşının iki dozunu olanlara HES uygulamasından aşı kimliği sağlanacak!

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek yeni uygulamada, koronavirüs aşısının iki dozunu da alan vatandaşlar aşı kimlik kartlarını HES üzerinden alabilecekler.

11 Mayıs 2021 Salı 21:39
Aşının iki dozunu olanlara HES uygulamasından aşı kimliği sağlanacak!
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmalarında, aşının iki dozunu da alan kişiler için bir aşı kimliği sağlanacak. Sağlık Bakanlığı'nın hazırlıklarını tamamladığı çalışmada koronavirüs aşının iki dozunu da alan vatandaşların HES uygulamasına giriş yaparak aşı kimliklerini alabilecekleri belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına giriş yapan vatandaşlar burada kendilerine 'aşı Kimliği' oluşturabilecekler. Kovid-19 aşısına yönelik hayata geçirilen yeni uygulamayla aşının iki dozunu da olan tüm vatandaşlar, çıkardıkları aşı kimliğinin üzerinde, adı ve soyadının yanı sıra kimlik bilgileri ve T.C kimlik numarasını görebilecekler. 

Kimlik kartında, kişinin hangi aşıdan olduğu ve aşının uygulandığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait bir "Güvenli Turizm" logosu yer alacak. Kartın üzerindeki karekodun okutulması ile birlikte ise sistemin e-Nabız'a yönlendireceği ve çıkan ekranda kart sahibinin İngilizce-Türkçe bilgileri bulunacak.


Son Güncelleme: 11.05.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşısıHes UygulamasıAşı Kimliği
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