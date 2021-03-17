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Aşının 2'inci dozunu da olan temaslılar karantinaya girmeyecek!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının 2'inci dozunu olan ve temaslı bulunan kişilerin bundan sonraki süreçte karantinaya girmeyeceklerini duyurdu.

17 Mart 2021 Çarşamba 13:08
Aşının 2'inci dozunu da olan temaslılar karantinaya girmeyecek!
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 'Temaslı Takibi Rehberi'nde bir takım değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliklerle ilgili alınan kararla ise Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakanlık kanalından yapılan açıklamada koronavirüs aşısının her 2 dozunu olan ve temaslı görülen kişiler için artık karantina gerekmeyeceği bildirildi. Gerçekleştirilen yeni güncelleme ile birlikte koronavirüs aşısının iki dozunun uygulanmasının üzerinden 14 gün geçen kişilerin temaslı olarak kayıt altına alındıktan sonra da karantinaya alınmayacak.

'Temaslı Takibi Rehberi'nde ayrıca daha önce yaptırdıkları test sonucunda Kovid-19 tanısı konmuş kişilerin de hastalığından sonraki 3 ay süre zarfında temaslı olsalar bile karantinaya girmelerine gerek kalmayacak. Söz konusu uygulama laboratuvar tarafından doğrulanmış SARS-CoV 2 virüsünü içerdiği belirtilen açıklamada, koronavirüsün Brezilya veya Güney Afrika varyantı ile temas etmiş kişiler için geçerli olmadığı aktarıldı.



Son Güncelleme: 17.03.2021 13:08
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Aşısı2 DozKarantina şartlarıTemaslı Takibi RehberiYeni Güncelleme
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