Aşının 2'inci dozunu da olan temaslılar karantinaya girmeyecek!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 'Temaslı Takibi Rehberi'nde bir takım değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliklerle ilgili alınan kararla ise Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakanlık kanalından yapılan açıklamadanın herunu olan ve temaslı görülen kişiler için artık karantina gerekmeyeceği bildirildi. Gerçekleştirilenile birlikte koronavirüs aşısının iki dozunun uygulanmasının üzerinden 14 gün geçen kişilerin temaslı olarak kayıt altına alındıktan sonra da karantinaya alınmayacak.

'Temaslı Takibi Rehberi'nde ayrıca daha önce yaptırdıkları test sonucunda Kovid-19 tanısı konmuş kişilerin de hastalığından sonraki 3 ay süre zarfında temaslı olsalar bile karantinaya girmelerine gerek kalmayacak. Söz konusu uygulama laboratuvar tarafından doğrulanmış SARS-CoV 2 virüsünü içerdiği belirtilen açıklamada, koronavirüsün Brezilya veya Güney Afrika varyantı ile temas etmiş kişiler için geçerli olmadığı aktarıldı.