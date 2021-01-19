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Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında başlayan aşılama çalışmalarında 2.adıma geçildi. Bugün Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

19 Ocak 2021 Salı 12:45
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 2020 yılının son günlerinde elimize ulaşan koronavirüs aşılarının acil kullanım onayı sonrasında aşılama çalışmaları ülkemizde başlamıştı.

İlk aşamada Türkiye'de sağlık personelleri aşılanmaya başladı ve 3 gün içinde yaklaşık 830 bin kişi ilk doz koronavirüs aşısını vuruldu. Bu ilk doz aşıyı vurulan kişiler kendilerine sistem tarafından verilen randevu gününde 2.doz aşılarını vurulacaklar.

Bugün ise aşılama sürecinde 2.adıma geçildi. Bugün başlayan yeni süreç kapsamında tüm illerimizde bulunan huzurevi ve bakımevlerinde kalan yaşlıların ve buradaki çalışanların aşılanmasına başlandı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il müdürleriyle çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında açıklama yapan Koca, 81 ilimizde huzurevi ve bakımevlerinde kalan yaşlıların ve buradaki çalışanların aşılamalarının hızlı bir şekilde yapılacağını ifade etti.

AŞIMALAMADA 830 BİN AŞILDI

Öte yandan aşılama süreci devam ediyor ve şu ana kadar 830 bin sağlık personeli koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu ve 28 güb sonrada 2.dozunu vurulacak.Aşı olanların sayıları https://covid19asi.saglik.gov.tr/ anlık güncelleniyor.

SÜREÇ 4 AŞAMA ŞEKİLDE OLACAK

Sağlık Bakanlığı açıklamış olduğu aşılama takvimine göre aşılama sürecini 4.aşama şeklinde planlamış ve 1.aşamada sağlık çalışanları, yaşlılıar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere aşı vurulması planlanıyor.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 12:45
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Anahtar Kelimeler:
AşıKoronavirüs Aşısı
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