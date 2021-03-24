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Aşılama takviminde aşı uygulanma sırası 55 yaş ve üzerine geldi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında virüse karşı bu güne kadar toplam 13 milyon Kovid-19 aşısı yapıldı. Aşılama takvimine göre ise Ramazan ayına kadar 55 yaş üzerindeki vatandaşlarda aşılama yapılmasının başlaması planlanıyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 12:22
Aşılama takviminde aşı uygulanma sırası 55 yaş ve üzerine geldi!
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Türkiye'de genelinde bu güne kadar yapılan toplam Kovid-19 aşısının sayısı 13 milyonu geçerken bunlarda 8 milyonunun 1. doz, 5 milyondan fazlasının ise 2. doz olarak uygulandı. Aşılama takvimine göre ise Nisan ayının ilk haftasının bitimine kadar Almanya'nın BioNTech ve Çin'in Sinovac şirketlerinden gelecek olan koronavirüs aşısıyla birlikte uygulama işlemleri devam edecek. Ramazan ayının başlangıcına kadar 1 milyondan fazla öğretmen ile birlikte 55 yaş üzerindeki vatandaşların aşılamalarının başlaması planlanırken 60-65 yaş grubunda aşılama yapılmayan vatandaşlarında bu hafta içerisinde aşılanacağı bildirildi.

Sinovac şirketinin genel direktörü Helen Yang, aşı temini ile ilgili yaptığı açıklamada, öncelik olarak FAZ 3 denemesine ev sahipliği yapan ülkelere aşı temini yapmak istedikleri için Türkiye'yi sırlama içerisine aldıklarını ve Türkiye'nin kendilerinden talep ettiği kadar aşıları sunmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Diğer taraftan; Türkiye'ye ithal edilecek olan 4.5 milyon doz BioNTech aşısıyla ilgili tüm mevzuatların tamamlandığını söyleyen Prof. Dr. Uğur Şahin ise, "Teknik ve kalite kontrol işlerini de geçen hafta tamamladıklarını kaydetti.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 12:22
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Aşı TakvimiAşı Uygulaması55 Yaş SırasıAşı Randevusu
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