Aşılama takviminde aşı randevu sınırı 25 yaşa indi!

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları tüm Türkiye genelinde son hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı takviminde se en son 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için açılan aşı randevuları son güncellemeyle birlikte 25'e indirildi.

Son programla ilgili bilgilendirme duyurusu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama randevularında yaş sınırının 25'e indiğini ve aşı randevusu alan gençlerin aşı olmayan veya erteleyen büyüklerini de ikna ederek randevularında yardımcı olmalarını söyledi.

İlk randevuların yarın verileceğini söyleyen Bakan Koca, 'Gençlik salgına karşı harekete geçsin.' diyerek aşı seferberliğindeki gücü herkese duyurdu.

"KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA"

Koronavirüs aşısı randevusu almak için 'Turkiye.gov.tr' veya 'e devlet' üzerinden giriş yapılır. Arama bölümüne MHRS yazarak ta aşı randevusu almak mümkün. Aşı randevusu alacak olan kişi aşı yapılacak öncelikli gruptaysa direkt olarak MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulama içine kimlik bilgileri ve şifre yoluyla girdikten sonra seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek aşı randevusu alınabilir. Sağlık Bakanlığı daga sonra kişiye randevu bilgilerini SMS ile gönderiyorç