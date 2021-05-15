Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş ve üzeri Temmuz ayında aşılanıyor..

Çin'de koronavirüs aşı üretimi yapan Sinovac firmasının önümüzdeki hafta Türkiye'ye 2'inci parti aşılarını göndereceği bildirildi. Haziran'da 22 milyon, Temmuz'da da 30 milyon dozu gelecek olan BioNTech aşısıyla da Temmuz ayında 20 yaş üstü herkesi aşılanması hedefleniyor. Ayrıca, 2'inci doz aşılamaların da tamamlanmasıyla birlikte Türkiye nüfusunun yüzde 70'in'den fazlasının aşılanmış olarak Eylül ayından sonra toplumsal kitle bağışıklığına geçilmesi değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Pfizer/ BioNTech şirketiyle gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında önümüzdeki 2 ay içerisinde Türkiye'ye toplam 52 milyon doz aşının getirilmesine karar verildi. Gelecek olan BioNTech aşısıyla toplam 26 milyon vatandaş 2 doz aşısını 6 ila 8 hafta ara ile olabilecek. Sinovac firmasının göndereceği koronavirüs aşılarının sevkiyatlarının ise kademeli olarak artacağı bildirildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde 1.3 milyon doz aşıyı Türkiye'ye gönderen şirket 2'ici parti aşıları da önümüzdeki hafta gönderecek.

SPUTNİK AŞISI 2 HAFTA İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK!

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşılarıyla ilgili ilk sevkiyatın ise 2 hafta içinde gerçekleşeceği öğrenildi. Yıl sonuna kadar Rusya'dan kademeli olarak 50 milyon doz aşının geleceği belirtilirken diğer taraftan aşının Türkiye'de ki üretim ile ilgili çalışmalara hız verilecek. Etkinliği yüzde 90'ın üzerinde olan Sputnik V aşısının yüksek hacimli orandaki üretimine yaz ortalarında geçilecek.

TEMMUZ'DA 20 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANAMIŞ OLACAK

Sinovac ile Sputnik V aşılarının önümüzdeki ay ve Temmuz ayında tüm hastane ve ve aile sağlığı merkezlerinde uygulanmalarına başlanacak. Temmuz sonunda ise tüm Türkiye genelinde 20 yaş üzeri herkes aşılanmış olacak. Haziran ile Eylül aylarının arasında geçen süre içerisinde ise nüfusun yüzde 70'den fazlasının aşılanması hedeflenirken Eylül ayından itibaren kitle bağışıklığına geçilmesi planlanıyor.