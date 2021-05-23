Aşılama takvimi nasıl ilerleyecek? Hangi yaş grubu ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , sosyal medya hesabından aşılamayla ilgili açıklama yaptı. Biontech, aşılarının Türkiye’ye gelmesiyle aşılamada sıkıntı kalmadığını dile getirmişti. Türkiye’de şu an 28 milyona yakın kişi aşılandı. 1.doz aşı uygulanan kişi sayısı 16 milyona yakın. 2.doz aşısını olan kişi sayısı ise 12 milyona yaklaştı.

Şu an 55 yaş ve kritik görevlerde yer alanlar aşılama sürüyor. Aşının yaşı 50 yaşa düşmesi hedeflenmektedir. Haziran ayında aşılama yaşının düşmesi beklenmektedir. Haziran ayında gelecek 30 milyon Biontech aşısı önemli bir rol oynacak. Sırayla aşılama yaşı ilk olarak 45’e sonra 40’a ve en sonda 20’ye düşmesi hedeflenmektedir. Aşı tedariği bu konuda önemli bir rol oynamaktadır.

Sinovac ve Sputnik aşısıyla birlikte toplam 270 milyon aşının gelmesi beklenmektedir. Aşılama için Haziran ayı büyük bir önem teşkil etmektedir.