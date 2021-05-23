Aşılama takvimi nasıl ilerleyecek? Hangi yaş grubu ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , sosyal medya hesabından aşılamayla ilgili açıklama yaptı. Biontech, aşılarının Türkiye’ye gelmesiyle aşılamada sıkıntı kalmadığını dile getirmişti. Türkiye’de şu an 28 milyona yakın kişi aşılandı. 1.doz aşı uygulanan kişi sayısı 16 milyona yakın. 2.doz aşısını olan kişi sayısı ise 12 milyona yaklaştı.
Sinovac ve Sputnik aşısıyla birlikte toplam 270 milyon aşının gelmesi beklenmektedir. Aşılama için Haziran ayı büyük bir önem teşkil etmektedir.
Son Güncelleme: 23.05.2021 18:22