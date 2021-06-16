Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günler SGK’ye başlı tüm kamu ve işçi sınıfında yer alan vatandaşların aşılamasına başlanacağını bildirmişti. SGK’ye bağlı tüm çalışanlar ile 40 yaş üzerinde hızla süren aşılamanın ardından nüfusun yarsısından fazlası aşılanmış olacak. Korona virüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanelerden ve aile sağlığı merkezlerinden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Aşılama çalışmalarına yurdun dört bir yanından yoğun katılım gözlendi. Hastane ve aile sağlığı merkezlerinde uzun aşı kuyrukları oluştu. Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden vatandaşların aşılanma çalışmasına devam ediyor.

Vatandaşın aşı endişesi kırıldı

Aşıya talep çok yoğun

Aşılama çalışmalarının başladığı ilk günlerde vatandaşların çoğunda soru işaretleri vardı ancak aşılama ile alınan olumlu sonuçlar vaka ve ağır hasta sayılarında ciddi azalmalar gözlenmesi üzerine vatandaşlar artık aşılama çalışmalarına daha yoğun katılım göstermeye başladı. Van Bölge Müdürü Sebahattin Çelik halkın artık aşıya sıcak baktığını dile getirdi. Doç. Dr. Sebahattin Çelik ‘65 yaş üstü vatandaşların ilk doz aşıda yüzde 86’sı ikinci doz aşıda yüzde 83’ünün aşılması gerçekleşti. İlk başlarda vatandaşların kafasında aşı ile ilgili yoğun soru işaretleri vardı ancak aşılama çalışmalarının devam edilmesi ile yan etkilerini oluşmadığını gören vatandaşların endişeleri gittikçe azaldı’ açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SGK’ya bağlı tüm çalışanların aşılama çalışmalarına başlanacağı haberinin ardından aşı hakkına sahip olan vatandaşlar hastane ve aile sağlığı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Aşılama çalışmalarına katılımın çok yoğun gerçekleştiğini söyleyen Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, bu durumun çok sevindirici olduğunu, talebin bu kadar yoğun katılımla gerçekleşmesi vatandaşlarımızın ne kadar istekli ve gönüllü olduğunu gösteriyor açıklamasında bulundu.

Aşılama çalışmalarında hızla devam edilirken dün hastane ve aile sağlığı merkezlerine gelen, aşı sırası gelmiş fakat randevusu olmayan vatandaşların da aşılması yapıldı. Aşısı yapılan vatandaşların bilgileri e-nabız sistemine kaydedildi. Bazı illerimizde aşılama çalışmalarına çok yoğun katılım göstermesi ile hizmet çadırları oluşturularak vatandaşlar aşılanmaya başladı.