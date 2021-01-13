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Aşıla mobil uygulaması nasıl indirilir? Korona aşısı ön kayıt nasıl yapılır?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, yayılmaya devam ediyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan aşı çalışmaları artık sonuç vermeye başladı. Türkiye, Çin'den aşı getirterek uygulamaya başladı. Aşı uygulamalarının kolay takibi için Sağlık Bakanlığı tarafından yeri uygulama oluşturuldu. Aşıla uygulaması nedir? Uygulamanın nasıl indirildiği ve kullanma şekli araştırılmıştır.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:22
Aşıla mobil uygulaması nasıl indirilir? Korona aşısı ön kayıt nasıl yapılır?
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Sağlık Bakanlığı, aşı takibini gerçekleştirmek için yeni bir uygulama oluşturdu. Aşıla uygulaması hakkında detaylar merak edilmektedir.

Türkiye, Çin’ den 3 milyon doz covid-19 aşısı almıştır. Aşıyı inceleme çalışmaları bu haftanın ortalarına doğru tamamlanacaktır. Haftanın son günlerine doğru ilk aşılama işlemleri başlayacaktır. Yeni geliştirilen uygulama olan ‘’aşıla’’ sayesinde covid-19 aşı kayıtları yapılabilecektir.

Aşıla uygulaması nedir?

Aşı yapılmadan önce aşıla sistemi üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecektir. Kare kod okutularak kayıt gerçekleştirilecektir. Kayıt işleminin ardından aşı yapılabilir.

Aşıla uygulaması indirme

Uygulama sayesinde tüm bilgilere, https://asila.saglik.gov.tr sitesinden ulaşılabilmektedir. Mobil uygulamayı İOS, Android ve Huawei telefonlarından indirmek mümkündür. Uygulama indirildikten sonra gereken ayarlamalar yapılacaktır.  Yeni uygulama sayesinde, sağlık personelleri ve hekimler vatandaşların aşılanma sürecini kontrol edebileceklerdir.

Korona aşısı için kayıt

Aşağıdaki işlemler takip edilerek ön kayıt gerçekleştirilebilir:



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:22
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Anahtar Kelimeler:
AşılaKorona Aşısı
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