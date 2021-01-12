Aşıla aşı takip programı nedir, nasıl kullanılır?

Aşıla Programı Nedir? Aşıla Aşı Takip Sistemi Nedir? Aşıla Aşı Takip Sistemi Nasıl Kullanılır?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs aşısı için kayıtlar, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘Aşıla’ mobil uygulaması ile gerçekleştirilecektir. Koronavirüs aşısı uygulanmadan önce aşıla mobil uygulamasından aşı uygunluğunun kontrol edilerek, kare kod okutularak kaydın tamamlanmasının ardından aşı uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlar Aşıla uygulamasının nasıl indirileceğini ve bu mobil uygulamanın nasıl kullanılacağını merakla araştırıyorlar.

Sağlık Bakanlığı, aşı takibini kolaylaştırmak için mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek aşıla uygulamasını geliştirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığının geliştirdiği aşıla mobil uygulaması üzerinden yapılacak.

Aşıla Programı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Vatandaşlar Aşıla uygulamasını mobil telefonlarına indirerek kullanabileceklerdir. Aşıla uygulamasının amacı Koronavirüs aşı kayıtlarının bir yerde tutulmasıdır. Bundan dolayı aşı yapılmadan önce Aşıla uygulaması üzerinden kişilerin aşıya uygun olup olmadığının kontrolü yapılmasının ardından kare kodu okutularak kaydın tamamlanmasının ardından aşı uygulaması yapılacaktır. Yani ilk önce kayıt sonradan aşı uygulaması yapılacaktır.

Aşıla Uygulaması Nasıl Ve Nereden İndirilir?

Vatandaşlar Aşıla uygulamasının nereden ve nasıl indirileceğini merakla araştırıyorlar.

Aşıla uygulaması hakkında bütün bilgilere, duyurulara ve eğitim videolarına https://asila.saglik.gov.tr adresinden erişilebilmek mümkündür.

Vatandaşlar Aşıla mobil uygulamasına https://mobilmarket.saglik.gov.tr adresinden ve İOS, Android telefonlarıyla indirme mağazalarından sahip olabilecekler.

Uygulamanın yüklenmesinin ardından kullanım ayarları ve indirmenin ardından uygulamayı kullanabilmek için belirtilen ayarların yapılması gerekecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla uygulaması ile hekimler ve sağlık personelleri, hızlı ve kolay bir şekilde vatandaşların aşı uygulama süreçlerini takip edebilecekler.

https://youtu.be/qwYyhnfwQnQ