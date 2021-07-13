Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu

Fahrettin Koca son bir haftada Delta varyantı vaka sayılarında 3 kat artış gözlemlendiğini belirtti. Sağlık Bakanı Koca sayıların artması ve aşı zorunluluğu hakkında da açıklamada bulundu. Türkiye’de her geçen gün artan Delta varyantı toplamda 750 kişide tespit edildi. Delta varyantı 36 ilde görülürken Delta Plus varyantı 3 ilde 3 kişi dışında görülmedi.

Vaka sayılarında artış

Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada düşmesi beklenen vakaların geçtiğimiz hafta sonuna göre %20 arttığını söyledi. Bakan Koca, artışların aşılama oranı düşük olan illerde olduğunu belirtti.

Aşılama oranının az olduğu yerlerde vaka sayılarında artış olduğunu söyleyen Koca, aşıyı zorunlu yapmaktansa ikna etme yöntemini tercih ediyoruz diye belirtti. Ayrıca Koca, toplumsal bağışıklığın %70 veya %80’e ulaştığında salgının biteceğini belirtti.

