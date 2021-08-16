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Aşı yaş grubu 15'e düşürüldü! Kronik hasta olan 12 yaş üzerine de aşı hakkı tanımlandı

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı uygulamalarında aşı uygulanacak yaş grubunda değişikliğe gidildi. Aşı olunma yaşı 15'e düşürülürken, kronik hasta olan 12 yaş ve üzeri çocuklar için de aşı hakkı tanımlandı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:27
Aşı yaş grubu 15'e düşürüldü! Kronik hasta olan 12 yaş üzerine de aşı hakkı tanımlandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bir kararda aşı takviminde değişikliğe gidildi. gelen son dakika bilgisine göre koronavirüs aşısında yaş grubu 15'e inerken kronik hastalığı olan 12 yaş ve üzeri çocuklara da aşı olma hakkı tanındı.

PCR POZİTİFLİĞİ AŞI UYGULAMASI 1 AYA İNDİRİLDİ:

PCR test sonucu pozitif çıkan vatandaşların hastalığı atlattıktan sonra kendilerine tanınan 3 ay sonrası aşı hakkı 1 aya indirildi. Buna göre koronavirüse yakalanan vatandaşlar test sonuçlarının negatif çıktığı tarihten 1 sonra aşılarını olabilecekler.

Bakanlık tarafında  alınan bir diğer karar ise 4'üncü dozların uygulamasının 3'üncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. Alınan kararlarda ayrıca 4'üncü dozların yurt dışına çıkışlarda 2 doz BioNTech aşısı isteyen bazı ülkeler olmasından dolayı 2 doz Sinovac aşısının üstüne 1 doz BioNTech aşısı yaptıran vatandaşlara tercih olarak 4'üncü doz aşı hakkı da verildi.


Son Güncelleme: 16.08.2021 10:27
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