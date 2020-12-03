Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek, ücretli mi ücretsiz mi olacak?

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen koranavirüs vakası, çok zaman geçmeden dünyanın her yerine yayıldı. Ülkemizde ilk olarak Mart ayında görülen vaka ile beraber hayatımızda birçok şey değişti. Koranavirüs ile birçok yenilik hayatımıza girdi. Peki, eski hayatımıza ne zaman döneceğiz? Aşı çalışmaları ne durumda? Ülkemizde aşılama ne zaman başlayacak? Aşıya herhangi bir ücret ödeyecek miyiz? Buyrun detaylara...

Faz-3 çalışmalarının Türkiye’de devam ettiği Çin merkezli koranavirüs aşısı, Türkiye’de önce sağlık çalışanları üzerinde denenmeye başlandı. Daha sonrasında gönüllülerde de denenmeye başlayan aşıda şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daha önce bu aşıdan 50 milyon doz alacağımızı açıklamıştı. Aşının ilk partı 11 Aralık’ta ülkemize gelecek ve vatandaşlara aşı vurulmaya başlanacak. Peki, ilk kim aşı olacak? Aşı sıralaması ne şekilde belirlenecek?

Aşı takvimi ile ilgili açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının 4 aşamada yapılacağını açıkladı. İlk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu alanlarda yaşayan yetişkinlere aşılama yapılacak.

İLK KİMLER AŞI OLACAK?

ilk etapta

Aşılamasağlık çalışanlarına yapılacak. Aşı, faz-3 çalışmalarında da sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Sağlık çalışanlarıyla beraber, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ve kalabalık ortamlarda yaşayan vatandaşlara aşılama yapılacak.

İkinci etapta,

toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

Üçüncü etapta,

50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarının aşılanması hedefleniyor.

Dördüncü ve son etapta,

ise ilk üç etapta yer almayan, bu etapların dışında kalan tüm vatandaşlara aşılanma yapılması hedefleniyor.

AŞILARIN DENETİMİ İLE İLGİLİ KONUŞAN KOCA:

"Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır. Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek. Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır."dedi.

AŞI OLMAK ZORUNLU MU? AŞI ÜCRETLİ Mİ?

Şu aşamada yapılan açıklamara göre aşı olmak zorunlu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini, Başarı oranları yüksek olan her aşıyla iletişim halinde olduklarını söyledi. Ayrıca Türkiye’de hiçbir vatandaşın aşıya ücret ödemeyeceğini aktardı. Türkiye’de aşılanmanın 11 Aralık’ta başlaması bekleniyor. İlk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.