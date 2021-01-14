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Aşı uygulaması e-Nabız'a eklendi! e-nabız aşı başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs aşılama takvimi Sağlık Bakanlığı'na bağlı e-nabız sistemine eklendi. Vatandaşlar buradan aşı başvurularını yaparak aşı durumlarını kontrol edebilirler. Peki, aşı başvurusu nasıl yapılır? 65 yaş ve üzerine aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

14 Ocak 2021 Perşembe 10:31
Aşı uygulaması e-Nabız'a eklendi! e-nabız aşı başvurusu nasıl yapılır?
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Çin'den gelen koronavirüs aşılarına acil kullanım onayının verilmesinin hemen ardından tüm Türkiye'de kitlesel aşılamalar hızla başlatıldı. Aşılama ve aşı durumunun takibi içinde Sağlık Bakanlığı bünyesine bağlı olarak kurduğu e-Nabız uygulamasına 'aşı durumu'nu ekledi.

İlk etapta sağlık çalışanlarına ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanacak olan aşılamalar hakkında bir çok vatandaş aşı başvurularının nasıl yapılacağı hakkında araştırma yapmaya başladılar. İşte; Aşı başvurusu nasıl yapılır? 65 yaş ve üzerine  aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? sorularının yanıtları.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı için MHRS sistemi üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar https://www.mhrs.gov.tr/ adresine giriş yaparak veya 184'ü arayarak aşı başvurularını yapabilecekler. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden de giriş yapabilen vatandaşlar buradan gerekli bilgileri doldurduktan sonra aşı randevularını alabilirler.

Aşı randevuları için Turkiye.gov.tr ve e-devlet mobil uygulamalarında arama butonuna MHRS yazarak ulaşabilir ve koronavirüs aşısı için randevu alabilirsiniz. Koronavirüs aşıları hakkında başvuru işlemlerini ayrıca e-nabız sistemi üzerinden de gerçekleştirmek mümkün.



Son Güncelleme: 14.01.2021 10:31
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